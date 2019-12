Czarna maska do blond włosów - jak działa?

fot. Adobe Stock

Wszystkie blondynki z pewnością doskonale znają fioletowe szampony i płukanki do włosów. Same przetestowałyśmy ich już całe mnóstwo - jedne są lepsze, inne gorsze, ale większość daje zadowalający efekt. Mają tylko jedną wadę (poza brudną wanną) - aby utrzymać pożądany odcień włosów, zabieg trzeba regularnie powtarzać, najlepiej co drugi dzień.

A przecież mycie włosów fioletowym szamponem zabiera o wiele więcej czasu niż tym tradycyjnym - żeby jego działanie było widoczne, po samym umyciu włosów należy zostawić go na kilka minut i dopiero spłukać. W odpowiedzi na potrzeby kobiet powstały również fioletowe odżywki do włosów, które mają usprawnić wieloetapową pielęgnację blond włosów. Wszystko po to, aby móc się cieszyć pięknym, chłodnym odcieniem!

Ostatnią nowością (przynajmniej na polskim rynku) są czarne maski do włosów przeznaczone właśnie dla blondynek. Czy zrewolucjonizują dziedzinę koloryzacji?

Jak działa czarna maska do blond włosów?

Maska została stworzona po to, aby wyeliminować żółte odcienie włosów, spowodowane upływem czasu, promieniami UV czy też nieudanymi koloryzacjami.

Działa już po kilku minutach, a efekt utrzymuje się od 4 do 10 myć. Po jej użyciu włosy są popielate, niemal srebrne (wszystko zależy od tego na ile czasu pozostawisz maskę na włosach).

Jak używać czarnej maski do włosów?

Zacznij od dokładnego umycia włosów szamponem. Następnie nałóż maskę na wilgotne włosy pozostawiając od 3 do 10 minut. Obserwuj w trakcie jak wpływa na kolor kosmyków i dostosuj czas aplikacji w zależności do tego, jaki rezultat chcesz uzyskać.

Jeśli masz bardzo rozjaśnione włosy, najlepiej stosować ją w połączeniu z inną maseczką, albo trzymać krócej niż 3 minuty. Dobrze jest wykonać test na małym paśmie włosów.

Cena

Wszystko zależy od tego jaką markę wybierzemy. Ta obecnie reklamowana do najniższych nie należy. Maska Royal Canadian kosztuje 149 złotych za 500 ml. W ofercie marki znajdziesz jeszcze trzy inne maseczki - srebrną i białą (również przeznaczoną do blond włosów) oraz czerwoną dla włosów rudych.

Nasza opinia

Niestety, nigdzie nie udało nam się znaleźć dokładnego składu tej maski, nie możemy więc jej ocenić. Spotkałyśmy się też z różnymi opiniami, ale wyobrażamy sobie, że wszystko zależy od tego, jaki efekt chce się osiągnąć. Maskę można zamówić wyłącznie przez strony internetowe.

Czarne maski do włosów ma również wegańska marka Maria Nila.



fot. Materiały prasowe

Colour Refresh to bardzo łatwa w użyciu, łagodna i nawilżająca włosy maska, która zawiera zmywalny pigment. Uzyskany odcień utrzymuje się od 4 do 10 myć i stopniowo się wypłukuje. Otrzymany rezultat jest uzależniony od wyjściowego koloru i jakości włosów. Kosztuje 69 złotych za 100 ml. To zdecydowanie bezpieczniejszy wybór.

