To nie tylko praktyczne urządzenie mierzące czas, ale i ważny dodatek do stroju. Do czego powinien pasować zegarek i jak znaleźć ten doskonały?

Reklama

Jak wybrać idealny zegarek?

Dokonaj wyboru: czy twój zegarek ma być uniwersalny i pasować do większości strojów czy też lubisz poszaleć z dodatkami i będziesz zakładać go okazjonalnie. Przy pierwszej opcji najlepiej sprawdzą się zegarki o prostej formie, klasyczne – na taki model warto wydać nieco więcej pieniędzy – posłuży ci wtedy przez wiele sezonów. Szalone fashionistki mogą przebierać w mnogości wymyślnych modeli, których pełno nawet w popularnych sieciówkach. Takie zegarki będą z pewnością często zmieniane i przyda się ich kilka – mogą więc być mniej trwałe, a co za tym idzie, tańsze. Zastanów się, czy jesteś fanką metalowych bransolet, czy też bardziej lubisz skórzane paski. Obie opcje są bardzo eleganckie, pasują do biurowych strojów i wizytowych. Aktywne kobiety pewnie postawią na bardziej praktyczne paski z materiału lub gumy, bo łatwo się je czyści i dobrze komponują się ze sportowymi ubraniami. Wybierz rozmiar cyferblatu. W modzie są zarówno te z dużym, jak i niewielkim, dlatego śmiało możesz ten wybór uzależnić od własnych preferencji. Weź jednak pod uwagę fakt, że bardzo małe zegarki źle wyglądają przy szerokich nadgarstkach i te bardzo duże przy szczuplutkich. Wahasz się pomiędzy złotym, a srebrnym? Wybierz kolor, który dominuje w twojej biżuterii – łatwiej będzie ci zgrać go z resztą dodatków.

Klasyczne zegarki z Kazara

Ponadczasowe i bardzo eleganckie. Wszystkie zegarki posiadają japoński mechanizm kwarcowy, który wyróżnia się niezwykłą dokładnością i trwałością. Są wodoszczelne (5 barów), co zapewnia dobrą ochronę przed zachlapaniem. Firma Kazar postawiła na klasyczną elegancję – wszystkie zegarki mają klasyczny design, skórzane paski lub metalowe bransolety.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

To jeden z najmodniejszych kolorów sezonu wiosna-lato 2018. Jesteśmy (prawie) pewnie, że go nie lubicie!Wiosną zapominamy o ramoneskach i bomberkach. Zamieniamy je na...Ten dziewczęcy, romantyczny i ponadczasowy wzór wraca do łask. To największych hit wiosny!