Nikomu chyba nie trzeba mówić, że złoto jest wciąż bardzo w cenie, nie tylko to prawdziwe. Wiosną i latem złote zegarki to must-have, jeśli chodzi o modne akcesoria. Doskonale pasują do jakże modnej w tym sezonie bieli, a także świetnie komponują się z opalenizną. Nosimy je na co dzień, a także podczas wieczornych imprez. Stylowy czasomierz to nieodzowny element garderoby wszystkich eleganckich kobiet. W naszej galerii znajdziecie również propozycje dla miłośniczek sportowego looku.

Reklama

Modne zegarki w kolorze złota - wiosna i lato

|Od lewej: Jean-Paul Gaultier, Emporio Armani|

Na wybiegach mody można było zaobserwować pewien trend (zdjęcia powyżej). Zegarki muszą być dopasowane do biżuterii. Niedawno złote zegarki miksowałyśmy z bransoletkami z koralików i tymi z rzemyków. Teraz najlepiej łączyć je z dodatkami w tym samym kolorze. Taki akcesoriowy total look.

Złote zegarki znajdziecie w ofercie większości popularnych marek. Klasyki na bransolecie, łańcuszku czy pasku to prawdziwe dzieła sztuki. W związku z tym nasze wirtualne zakupy były czystą przyjemnością. Tym razem wybrałyśmy kilkanaście wyjątkowych modeli pochodzących z marek: Guess, Timex, s.Oliver, Gant, Kenneth Cole, Versus Versace czy Casio.

Sprawdź też zegarki damskie briju!

Reklama

Zobacz też:

Stylowe czółenka w wiosennych kolorach

Wygraj wytrzymały plecak i torby Cargo

Dzwony - najmodniejsze spodnie sezonu