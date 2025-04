Wyprzedaże ruszyły wielką parą. Nie tylko odzieżowe sieciówki przyciągają do siebie klientów kusząc niższymi cenami, ale również i firmy jubilerskie.

Reklama

Dziś przejrzałyśmy dla was ofertę najstarszej i najprawdopodobniej najbardziej znanej polskiej marki W.Kruk. Naprawdę mają atrakcyjne ceny!

Zobacz najmodniejsze dodatki, które warto mieć

Klasyczna biżuteria W.Kruk

Delikatne łańcuszki z zawieszkami, dyskretne kolczyki mieniące się cyrkoniami czy bransoletka z uroczym, emaliowanym kwiatkiem – takie błyskotki to evergreeny. Nie są wytworem obecnej mody, a czymś ponadczasowym, w co warto zainwestować i cieszyć się w każdym sezonie. To doskonały pomysł na prezent dla osoby lubiącej klasykę lub wtedy, gdy nie jesteśmy pewne, jaką biżuterię lubi – subtelne ozdoby są "bezpiecznym" podarkiem.

Wśród przecenionych rzeczy urzekł nas srebrny łańcuszek z zawieszką z niebieskim topazem (za 149 zł zamiast 249!). Ucieszyłybyśmy się również ze srebrnej bransoletki z czerwonym emaliowanym kwiatem za którą trzeba zapłacić jedynie 69 zł.

Modowe biżuteryjne nowinki u W.Kruk

Na wyprzedaży znalazło się też mnóstwo hitów tego sezonu. Dzięki takiej, nieco odważniejszej biżuterii, dodasz strojowi nowoczesności, a nawet zmienisz jego charakter. Będzie idealna na luźniejszą imprezę lub jako szalony, wakacyjny dodatek.

U W. Kruk znajdziesz np. kolczyki nausznice, które zdobią również górną część ucha – srebrne, z cyrkoniami kupisz co najmniej 30% taniej, niż zazwyczaj.

Oryginalnie prezentują się też kolczyki zakładane jedynie na górę ucha – możesz kupić tylko jeden taki kolczyk. Tańsze są teraz również chockery, np. z rzemyka, wiązany na szyi na kokardę. Ten, który przykuł naszą uwagę ma dodatkową ozdobę w kształcie księżyca i po przecenie kosztuje jedynie 39 zł (a ma srebrne elementy!).

Reklama

Więcej modnych dodatków:Nie wiesz, jaki zegarek powinnaś kupić? Pomożemy ci przy wyborze!Kolczyki w stylu Małgosi Sochy? Wiemy, gdzie i za ile je kupić!Okulary przeciwsłoneczne to najważniejszy dodatek na lato 2018! Wybrałyśmy 16 modeli w dobrej cenie