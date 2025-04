Nie ma nic bardziej ekscytującego, niż znalezienie pod choinką małego pudełeczka z olśniewającą biżuterią. Znaczy dużo więcej niż wszystkie inne prezenty i ma szczególną moc. Jest doskonałą pamiątką na lata, dlatego to najlepsze, co możesz podarować najważniejszym kobietom w twoim życiu — mamie, babci, siostrze lub przyjaciółce. Pokazuje, jak bardzo są dla ciebie ważne i jest wyrazem ogromnej wdzięczności za wszystko. Stale będzie im o tobie przypominać, nawet gdy będzie was dzielił ocean lub wasze drogi kiedyś się rozejdą.

Jeśli potrzebujesz inspiracji na prezent dla bliskiej osoby lub dla siebie (też się przecież należy!), zobacz 6 naszych ulubionych zestawów biżuterii na święta 2022. Bajecznie piękne, lśniące i ponadczasowe.

Powiedz „kocham” obdarowując najbliższą twojemu sercu osobę ten złoty komplet. Wyrazi więcej niż tysiąc słów. Subtelny i pełen uroku.

fot. Komplet biżuterii ŻYCZLIWY, W.KRUK, cena: 649 zł/materiały prasowe

Trafionym świątecznym prezentem, będzie też zestaw biżuterii ze znakiem nieskończoności. Obdaruj nim swoją najlepszą przyjaciółkę. Pokażesz jej, że bez względu na wszystko, co się wydarzy, nawet jeśli będziesz na drugim końcu świata, wasza przyjaźń przetrwa.

fot. Zestaw Nieskończoność z blaszką, LILOU, cena: 338 zł/materiały prasowe

Prosty, efektowny perłowy zestaw pokocha każda z nas. Pasuje zarówno do formalnych stylizacji, jak i do grubego kardiganu z dekoltem w serek i jeansów.

fot. Zestaw PEARLS - kolczyki srebrne pozłacane, cena: 209 zł; naszyjnik srebrny pozłacany, cena: 199 zł; YES/materiały prasowe

Elegancki zestaw z rubinami podaruj najukochańszej mamie pod słońcem. To kamienie miłości. Zrobi na niej wrażenie i możesz być pewna, że nie będzie się z nim rozstawała ani na krok.

fot. Komplet z rubinem, APART, cena: ok. 1 139 zł/materiały prasowe

Nie pomylisz się też, wrzucając pod choinkę zestaw z ozdobną blaszką. Ten minimalistyczny projekt pasuje do większości stylizacji i zawsze będzie modny. Podaruj go siostrze lub przyjaciółce.

fot. Komplet SOFT - kolczyki soft złote koła 1,5 cm, cena: 369 zł; naszyjnik podwójny soft złoty, cena: 799 zł/materiały prasowe

Złoto dla złotej kobiety! W tym eleganckim, ponadczasowym i bajecznie pięknym komplecie z białego złota z lśniącymi diamentami, każda kobieta (absolutnie każda, bez wyjątku!) poczuje się jak księżniczka. Będzie żył w szkatułkach przez wiele lat.

fot. Diamentowy komplet Ventego - kolczyki z brylantami z białego złota K0413BB 0,16ct, cena: 1899 zł; pierścionek z diamentami z białego złota OB568BB 0,20ct, cena: 2 399 zł; ACLARI/materiały prasowe

