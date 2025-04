Przed wami kolejny przegląd zegarków. Ten jakże modny i archaiczny dodatek wraca w łaski i na nowo zainteresowanie zegarkami rośnie. W związku z tym przygotowałyśmy dla was zestawienie, w którym znajdziecie najmodniejsze modele takich marek jak: Burberry, DKNY, Lorus, Ice Watch, czy Diesel. Cenowo też pozwoliłyśmy sobie zaszaleć. Ceny zegarków, które dla was wybrałyśmy startują od ok. 200 złotych na kilku tysiącach kończąc. Reasumując...dla każdego coś dobrego?

W nadchodzącym czasie wciąż króluje złoto. Masywne i rzucające się w oczy modele zegarków są wielkim hitem. Drugim trendem są mocne kolory, ale wiosną i latem najgorętszym kolorem będzie biel. A co jeszcze możecie znaleźć w sklepach? Sprawdźcie w naszej galerii.

Zajrzyjcie do galerii z najmodniejszymi zegarkami: