Elegancki zegarek to wspaniały dodatek i dopełnienie stylizacji zarówno damskiej, jak i męskiej. To czyni z niego doskonały pomysł na podarunek. Z raportu Allegro „Ulubione prezenty Polaków 2016” wynika, że prezent idealny powinien być dopasowany do obdarowywanej osoby (tak twierdzi 43% badanych kobiet i 29% badanych mężczyzn), przemyślany (odpowiednio 29% i 31%), ale jednocześnie warto, aby był niespodzianką (35% i 24%). Ważną cechą prezentu jest także jego unikalność (22% i 21%). Zegarek ma zatem szansę spełnić wszystkie założenia prezentu idealnego – oczywiście, jeśli dobrany pod kątem obdarowywanej osoby i zarazem oryginalny, ciekawy. Wymagania te spełnia zegarek drewniany.

Elegancja

Nie tylko klasyka jest elegancka – również nowe trendy w świecie zegarków owocują niezwykle szykownymi produktami. Nie inaczej jest z zegarkami drewnianymi. Stylowa tarcza, wyraźna struktura drewna, skrupulatnie wygrawerowane symbole i cyfry, minimalistyczny, prosty, ale niezwykle elegancki styl – wszystko to sprawia, że taki zegarek jest lekki i przyjemny w dotyku, sprawdza się jako wspaniały dodatek, doskonale komponujący się z marynarką, kostiumem czy sukienką. Drewniany zegarek to szykowny i ciekawy prezent dla solenizanta czy jubilata, podarunek dla cenionego pracownika lub miły prezent dla ukochanej osoby.

„Eko” i „trendy”

Ekologia to już nie tylko nauka – to również jeden z głównych współczesnych nurtów filozofii życia i prądów zmierzających do niwelowania naszego negatywnego oddziaływania na planetę. To także istotny trend w modzie – wybierając produkt ekologiczny, sprawimy przyjemność zarówno osobie kochającej przyrodę i starającej się żyć w stylu „eko”, jak i każdemu, kto poszukuje modnych nowości oraz lubi pozytywnie wyróżniać się wśród innych. Zegarki drewniane zdobywają serca coraz większej liczby osób, jednak wciąż obecność takiego ręcznie wykonanego cuda na nadgarstku przyciąga wzrok i żywo zainteresuje niejednego znajomego.

Jednocześnie twórcy drewnianych zegarków wysokiej klasy, tacy jak RealForest, dokładają starań, aby ich wyroby nie obciążały naturalnego środowiska. Zegarki wyrabiane są z poszanowaniem materiału (pozyskiwane do ich produkcji drewno wykorzystane zostaje niemal w 100% – nic się nie marnuje), wyrób nie wymaga użycia sztucznych środków barwiących ani elementów plastikowych, których wytworzenie byłoby uciążliwe dla środowiska. Zegarek jest trwały – jego sercem jest niezawodny japoński mechanizm Citizen, natomiast elementy drewniane zabezpieczone są olejem zapewniającym trwałość i wytrzymałość.

Uniwersalność

Typowo sportowy zegarek niebyt dobrze komponuje się z garniturem, natomiast elegancki, stanowiący element biżuterii czasomierz ze skórzaną czy metalową bransoletą nie będzie dobrze wyglądał przy stroju sportowym czy innej luźnej stylizacji. Niewątpliwą zaletą zegarka drewnianego jest w tym wypadku fakt, że pasuje praktycznie do każdego stroju. Współgra idealnie z jeansami, luźną koszulą, T-shirtem oraz dodatkową biżuterią, zwłaszcza z bransoletkami z drewnianych koralików. Nie boi się strojów sportowych i może towarzyszyć nam podczas biegania czy na korcie tenisowym. Jednak drewniany czasomierz równie dobrze czuje się pod mankietem eleganckiej koszuli i rękawem marynarki, w towarzystwie kobiecej sukienki i eleganckiej torebki czy eleganckiego kostiumu. Jest wreszcie wymarzoną kropką nad „i” każdej stylizacji typu etno czy boho.

Jak dobrać drewniany zegarek?

Wśród zegarków drewnianych znajdziemy zarówno modele typowo damskie, przeznaczone dla panów, tak i typowe modele unisex, zwłaszcza w odsłonie sportowej. Dobierając zegarek na prezent, zastanówmy się, czy obdarowywana osoba preferuje czasomierz damski/męski, czy może uniwersalny. Druga istotna kwestia to kolor. Drewniane zegarki występują w przeróżnych barwach i tonacjach – od jasnych wyrobów z drewna klonowego po dąb i inne barwy najciemniejszych gatunków drewna. Niebagatelną rolę odgrywa także pasek – jego barwa powinna odpowiadać stylowi czy ulubionemu kolorowi danej osoby. Najbezpieczniejszym wyborem są uniwersalne czernie czy brązy, ale jeśli znamy gust adresata podarunku dość dobrze, możemy wybrać spośród oryginalnych, mniej stonowanych kolorów, takich jak niebieski czy czerwony.

Drewniany zegarek z pewnością będzie należał do najbardziej oryginalnych prezentów, jakie otrzyma obdarowywana osoba. To prezent niezwykle praktyczny, a jednocześnie gustowny i osobisty. I jakże oryginalny!

Materiał powstał przy współpracy z marką Realforest.