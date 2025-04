W modzie tak jak i w każdej innej dziedzinie życia są rzeczy, które są ponadczasowe. A co za tym idzie - nigdy nie wyjdą z mody. Przez dekady projektanci proponowali setki jeśli nie tysiące modeli torebek, które wchodziły w trendy, ale szybko się z tych trendów usuwały. Jest jednak kilka z nich, które pozostały i chyba już na zawsze pozostaną klasykami.

Torebki, które nigdy nie wyjdą z mody

Do tej jakże zacnej 5-tki weszły aż 2 modele francuskiego domu mody Hermes. Birking Bag to chyba największy obiekt pożądania fashionistek na świecie. Niektóre wariacje na temat tego kultowego modelu, np. te ze skóry pytona czy krokodyla osiągają horrendalne ceny a by je kupić należy najpierw wpisać się na długą listę oczekujących. Jednak czego się nie robi dla mody...?

Obok modelu inspirowanego Jane Birkin jest Kelly Bag od Hermes. Mniejsza, ale utrzymana w podobnej tonacji torebka to od lat jeden z najbardziej ulubionych przez gwiazdy. Kolejnym, ponadczasowym hitem jest Lady Dior. Elegancka torebeczka od Christiana Diora doczekała się dziesiątek wersji. Jednak styl pozostaje ten sam. To samo tyczy się modelu Saffiano od włoskiego domu mody Prada.

Prawdziwy przedmiot pożądania

A na koniec prawdziwa perełka czyli 2.55 od Chanel. Model, który nosiła sama Coco to najsłynniejsza torebka na świecie. Słynne pikowania i logo marki to coś czego pragną tysiące kobiet na całym świecie. Dzisiaj jej miejsce zajmuje młodsza siostra zwana "flap bag" i podobnie jak pozostałe i ona doczekała się wielu rewitalizacji.

