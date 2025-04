Zabezpiecz swoje oczy okularami Uvex

Za oknami plucha, szaruga i nieprzyjemny wiatr. Widać, że jesień zagościła u nas na całego, choć według kalendarza zaczyna się właśnie dzisiaj. Z pewnością dla osób uprawiających sporty to znak, by odpowiednio zabezpieczyć się na ten jesienny okres.

Reklama

Odpowiedni ubiór, obuwie a także zabezpieczenie ciała to podstawa. Niemniej jednak trzeba pamiętać o ochronie oczu, bo to przecież oczy umożliwiają nam odbiór najpiękniejszych chwil naszego życia. Wielu z nas utwierdza się w przekonaniu, iż ochrona oczu to tylko i wyłącznie okulary przeciwsłoneczne… My zapewniamy was, że tak nie jest. Okulary chronią nie tylko przed promieniowaniem słonecznym UVA, UVB i USC, czy oślepieniem słonecznym. Okulary mogą chronić nasze oczy także przed wiatrem, owadami, odpryskami, piaskiem czy kurzem, mogą zapewnić nam lepszą widoczność podczas zmierzchu i pochmurnej pogody, co na pewno docenią kierowcy zarówno samochodowi jak i rowerzyści. Tylko precyzyjnie dobrane okulary z odpowiednim zestawem filtrów zapewnia optymalny kontrast widzenia, bez żadnych skutków ubocznych.

Projektanci firmy Uvex stworzyli dla was takie okulary. Jest to wysoko ceniona marka okularów, dlatego też my ze swojej strony chcielibyśmy przedstawić kilka modeli okularków, które zapewnią Wam 100% ochrony i lepszą widoczność podczas pochmurnej deszczowej pogody i o zmierzchu.

Pierwszym modelem, który chcielibyśmy przedstawić są okulary ochronne I-vo 275, 520, 064 i 085.

I-vo to najwyższej jakości nowy model okularów Uvex z wymienną szybką, pełną regulacją kąta pochylenia szybki, długości zauszników. Okulary I-vo wyposażone są w nowy typ zauszników Quattroflex charakteryzujący się miękkością oraz niezwykłym komfortem użytkowania. Szybki wykonane są z utwardzonego poliwęglanu w I klasie optycznej. Występują w dwóch wersjach naniesionej powłoki: optidur 3000 UV - wyjątkowa odporność na zarysowanie i działanie środków chemicznych oraz supravision HC-AF dodatkowo chroniące szybkę przed odpryskami ciał stałych oraz promieniowaniem nadfioletowym.

I-vo dostępne są jako okulary z szybką transparentną, żółtą, oraz niebieską.

Model 275: posiada czarno-szare oprawki i szybkę przezroczystą

Model 085: oprawka jest kolorze niebiesko-szarym szybka natomiast transparentna. Oba modele okularów przeznaczone są do ochrony przed wszelkimi owadami, odłamkami, wiatrem czy kurzem.

Model 520: z szybką żółtą, oprawki natomiast w kolorze niebiesko-pomarańczowym, przeznaczone są dla kierowców, rowerzystów, wędkarzy czy skatów przy zmierzchu by rozjaśnić pole widzenia.

Model 064: zastosowano w nim szybki w kolorze niebieskim, które dają idealny kontrast widzenia przy pochmurnej pogodzie.

I-vo są także dostępne jako okulary przeciwsłoneczne z soczewką szarą lub brązową. W każdym modelu I-vo można dokupić szybki w dowolnym kolorze. W I-vo zastosowano powłokę Optidur 3000 UV, która gwarantuje 100% ochronę przed promieniowaniem UV, a zarazem wyjątkową odporność na zarysowania i działanie środków chemicznych. Powłoka ta przystosowuje okulary do prac w najsurowszych warunkach.

Innym modelem, który chcielibyśmy polecić są okulary X-twin 005. Jest to najnowszy następca znanego już modelu X-one, okularów ochronnych łączących w sobie doskonałe właściwości ochronne ze sportowym wzornictwem. Sportowy fason idealnie chroni przed odpryskami ciał stałych, owadami, wiatrem, kurzem, piaskiem oraz promieniowaniem nadfioletowym UV. Okulary przeciwodpryskowe z powłoką ULTRADURA, 100% ochrona przed UV, klasa optyczna 1. Idealny model dla rowerzystów, biegaczy oraz tych, którzy chcą jak najlepiej zadbać o swoje oczy.

Kolejny model to X-trend 085 i 208, który polecamy wszystkim, którzy lubią duże okulary. Różnią się od siebie tylko tym, iż w modelu 280 zastosowano powłokę nieparującą. Dzięki swej ukształtowanej anatomicznie szybce warp-around model ten trafia w pełni w duch czasu, gdyż modne, dużo formatowe okulary dawno już opanowały świat. Jednak pomijając aspekty związane z modą, okulary te, dzięki swej dużej powierzchni, oferują również podwyższony poziom ochrony.

Dobra widoczność we wszystkich kierunkach, większa o 20% osłaniana powierzchnia (w stosunku do innych okularów) i ochrona UV do 400nm to cechy, które je wyróżniają.

Soczewki z powłoką ULTRADURA, która gwarantuje odporność na zarysowania. Uvex X-Trend to - ochrona i styl życia jednocześnie.

WYMIAR:

- szerokość wewnętrzna między zausznikami (mierzona przy zawiasach) wynosi: 12,9 cm

- długość zausznika (części ruchomej) wynosi: 11,4 cm

- wysokość soczewek (max): 5,3 cm

- szerokość soczewki (max): 8,5 cm.

W tych okularach można się wszędzie pokazać. Dostępne są także w wersji typowo przeciwsłonecznej z szarymi soczewkami.

Ostatnim z modeli, jaki chcielibyśmy Państwu przedstawić, jest Cybric, występuje on w kilku wariantach, my proponujemy 020 z szybką żółtą rozjaśniającą i 175 z szybką transparentną w obu modelach oprawka w kolorze czarno-pomarańczowym. Nowy model okularów o dynamicznym sportowym wzornictwie. Okulary wyposażone w nowy typ zauszników Quattroflex® z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki oraz 5-stopniową regulacją długości. Szybki wykonane z utwardzonego poliwęglanu w 1 klasie optycznej chronią przed odpryskami ciał stałych, promieniowaniem UV oraz przed olśnieniem słonecznym. Posiadają również powłokę Optidur 3000 UV: gwarantuje to 100% ochronę przed promieniowaniem UV, a zarazem wyjątkową odporność na zarysowania i działanie środków chemicznych. Powłoka ta przystosowuje okulary do prac w najsurowszych warunkach.

Reklama

Okulary ochronne i rozjaśniające pole widzenia firmy Uvex, cenione są i używane przez sportowców, wędkarzy, żeglarzy, rowerzystów, lotników, kierowców samochodowych oraz wszystkich tych, którzy chcą w bezpieczny i komfortowy sposób korzystać z łona natury.