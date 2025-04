Mix to Match – jedyna w swoim rodzaju kolekcja kostiumów firmy Triumph International zachwyci wszystkie miłośniczki mody plażowej. Stringi, hipstery, parea, topy i różne rodzaje biustonoszy można dobierać oddzielnie, tworząc własny unikalny plażowy look.

Kolekcja Mix to Match to bogaty wachlarz letnich kolorów, fasonów i wzorów, z których można wybierać do woli. Klasycznie, ekstrawagancko, według kanonów mody czy własnego oryginalnego stylu – Mix to Match zezwala na wszelkie kombinacje.

Poszczególne części kolekcji – kwieciste lub w paski, gładkie albo z lamówką, wycięte lub zakrywające – są zaprojektowane tak, by się uzupełniać. Pojedyncze części kostiumu z kolekcji Mix to Match możemy idealnie dopasować do naszych rozmiarów. Staniki, stringi, hipstery można dowolnie łączyć. Wybierając kwiecistą górę możemy dobrać do niej gładkie stringi. W kolekcji znajdują się także kostiumy jednoczęściowe. Uzupełnieniem są lekkie sukieneczki plażowe, szorty czy delikatne bluzeczki.

Taki strój plażowy będzie się wyróżniał, a komponowanie własnego zestawu z pewnością sprawi kupującej wiele radości. A o to przecież chodzi latem!

Inspiracje naturą i egzotycznymi kulturami

Stylistyka letniej kolekcji obuwia Deichmann to barwny kalejdoskop wspomnień z podróży dookoła świata. Afryka, Ameryka Środkowa i Indie są niewyczerpanym źródłem inspiracji.

Różnorodne aplikacje i ozdoby przy klapkach, sandałkach i szpilkach nawiązują do naturalnych ornamentów roślinnych i kwiatowych. Kamienie, drewno, imitacja masy perłowej, a także rafii i korka to najczęstsze elementy zdobień z najnowszej kolekcji obuwia firmy Deichmann. Wśród barw dominują kolory ziemi, jasne odcienie beżu, a także czystej i złamanej bieli.

Kwiatowe aplikacje, hafty, nadruki i koronki kontynuują delikatny, dziewczęcy i kobiecy styl rozpoczęty w poprzednim sezonie.

Kolekcja toreb firmy Deichmann wpisuje się w panujące w tym sezonie trendy.

Dominują pogodne, prawdziwie wakacyjne kolory - biel, błękit, soczysta zieleń, słoneczny pomarańcz, ciepły beż i piaskowe odcienie. Pojawiają się motywy kwiatowe i roślinne. Ozdoby nawiązują do morskich podróży, etnicznych pamiątek lub skarbów z barwnych ogrodów. Płótno, len i rafia to najczęściej używane materiały.

Torby świetnie komponują się z obuwiem utrzymanym w podobnej stylistyce.

Opracowanie: Małgorzata Kosiba

Foto: Serwis prasowy firm.