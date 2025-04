Kolorowe - wzorzyste szpilki to coś co jest hitem każdego ciepłego sezonu. Buty w tym stylu są sexy, modne a do tego każdej stylizacji nadadzą szczypty ekstrawagancji. Niezależnie czy założysz je do dżinsów, sukienki mini czy kreacji maxi - gwarantujemy, że będą wyglądać fantastycznie.

W tym sezonie hitem są wciąż zwierzęce wzory. Panterka i wąż bardzo często pokazują się w sezonowych ofertach popularnych marek. Oprócz tego hitem są geometryczne wzory i kochane przez wiele motywy florystyczne.

Modne wzorzyste szpilki na lato 2015

|Od lewej: Edyta Górniak, Lake Bell, Magdalena Schejbal, Anna Kerth /fot. ONS.pl|

Projektanci uwielbiają ekstrawaganckie buty w tym stylu. Szałowe szpilki w najróżniejsze wzory znajdziecie w kolekcjach topowych domów mody i słynnych designerów. Charlotte Olympia, Jimmy Choo, Christian Louboutin i cała reszta rozkochali się w takich cackach już lata temu. Ta sama tendencja przeszła na popularne sieciówki i marki.

Wzorzyste szpilki, które znajdziecie w naszej galerii pochodzą ze znanych sklepów takich jak: Celebrity w warszawskim Klifie, Wittchen, Topshop, Prima Moda, Zalando.pl, Hego's Milano i inne. Z cenami startujemy już od ok. 99 złotych.

