W ostatnim czasie ogromną popularność zyskują zegarki smartwatch. Jest to absolutnie najbardziej trendy gadżet, któremu warto się przyjrzeć bliżej . Rok 2016 z całą pewnością będzie do nich należał. Warto mieć to na uwadze ten gorący trend! Dobry, nowoczesny smartwatch to koszt ponad tysiąca złotych. Jak ominąć ten problem?

Smartwatch Alcatel OneTouch

Jednym z ciekawszych zegarków smartwach, na który warto zwrócić uwagę jest z całą pewnością Smartwatch Alcatel OneTouch. Jest połączeniem przystępnej ceny i doskonałej jakości. Wizualnie przypomina tradycyjny zegarek z nowoczesną designerską tarczą. Jednak, jest to zdecydowanie coś więcej. Zegarek został wyposażony w liczne czujniki i sensory, które czynią go wyjątkowym urządzeniem. Jednym z czujników jest na przykład miernik pulsu. Jednak, nie jest to jego jedyna funkcja. Zegarek dodatkowo posiada e-kompas, miernik przyspieszenia, żyroskop. To wiele funkcji w bardzo niewielkim sprzęcie.

Dodatkowo, zegarek posiada funkcje bardzo praktyczne dla osób aktywnych. Są to: licznik spalonych kalorii, krokomierz i odległościomierz. Wszystko to pozwala zachować i utrzymać odpowiedni poziomi dziennej aktywności. Smartwach zapamiętuje kilka ostatnich osiągnięć, żeby można je było porównywać i zestawiać.

SmartWatch Alcatel OneTouch Watch można kupić w Saturnie za 499 zł



Sony Smartwach 2

Drugim zegarkiem, który zdecydowanie powinien znaleźć się w kręgu naszego zainteresowania jest Sony Smartwach 2. Jest to zegarek, który różni się od wszystkich innych, dostępnych na rynku w podobnej klasie cenowej. Jest to kwadratowa koperta. Zegarek jest stosunkowo ciężki, jak na tego typu sprzęt. Materiał, który został wykorzystany do jego produkcji to aluminium, dzięki temu robi on wrażenie bardzo eleganckiego i szykownego, na czym rzeczywiście zyskuje.

Sony Smartwatch 2 kupicie za 399 zł w Media Expert

Smartwatch Huawei B0

I kolejna propozycja, którą jest Smartwatch Huawei B0. Jest bardzo elegancki, stylowy i designerski. Jest doskonałym połączeniem eleganckiego zegarka z jego nowoczesnymi funkcjami. Zegarek ma cyfrową tarczę. Jest kompatybilny z systemem Android oraz IOS. Jest odzwierciedleniem minimalistycznej estetyki, która tym bardziej czyni go sprzętem stylowym i z wielką klasą.

Jakie funkcje oferuje nam to cudo? Zegarek jest stworzony specjalnie dla osób aktywnych. Dzięki specjalnym czujnikom monitoruje całodzienną aktywność użytkownika. Pozwala na zapisanie różnorodnych parametrów tej aktywności, jak i jej różnorodność. Urządzenie monitoruje również niektóre funkcje życiowe użytkownika, co pozwala na dostosowanie aktywności do aktualnych potrzeb i możliwości. Doskonałe i niezwykle inteligentne urządzenie.

Zegarek można kupić w sklepach Media Expert w cenie 449 zł

Zegarki typu smartwatch, jak widać, są bardzo zróżnicowane. Można znaleźć zegarki w wersji ekonomicznej oraz w wersji bardziej luksusowej. Wszystko według naszego uznania i potrzeb.