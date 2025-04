Królujące od kilku sezonów trampki i sneakersy robią w tym sezonie miejsce dla tenisówek slip-on. Ale co to właściwie jest? To niezwykle wygodne wsuwane buty, które najczęściej są na białej podeszwie. Jesteśmy pewnie, że ten model przypadnie do gustu wszystkim wielbicielkom wygodny, ale zakochają się w nich również wszystkie fashionistki.

Jak stylizować trampki slip-on?

Według nas pasują do wszystkiego! Najlepszym przykładem są stylizacje największych fashionistek m.in. Anne della Russo i Blonde Salad Ferragni. Jak same widzicie ich zestawy, są bardzo urozmaicone! Zaczynając od klasycznego połączenia - z szerokimi spodniami w kant, topem i bardzo modną torebką na długim łańcuszku. Innym pomysłem jest krótka sukienka i wyraziste dodatki. Fajnie wyglądają również z przecieranymi dżinsami, parką i kapeluszem, który doda całości niepowtarzalnego charakteru. Musimy przyznać, że ostatni zestaw podoba się nam najbardziej!

Gdzie kupicie trampki slip-on?

Aby nieco ułatwić wam zadanie, wybrałyśmy się na wirtualne zakupy. Dzięki temu wybrałyśmy dla was najładniejsze modele trampek slip-on z najnowszych kolekcji popularnych marek. W naszym subiektywnym zestawieniu znajdziecie propozycje m.in. z H&M, Topshop, River Island, Zara czy Reserved. Udało się wam już znaleźć coś dla siebie?

