Skłaniamy się do twierdzenia, że najmodniejszym i najbardziej pożądanym modelem torebki na wiosnę i lato 2015 będzie worek. Stylizowana na lata 70. torebka to hit największych pokazów mody. Najciekawsze z nich to oczywiście te ozdobione frędzlami! Jednak, te które cenią sobie bardziej klasyczne modele mamy w naszej galerii również i takie.

Modne torebki worki na wiosnę i lato 2015

Torby w tym stylu pasują do wielu stylizacji. A w odpowiedniej oprawie sprawdzają się zarówno w eleganckich kompletach do pracy, jak i casualowych na wakacje. Nasze modele, które znajdziecie w galerii poniżej startują cenowo od 29 złotych, z znalazłyśmy je m.in. w sklepach: H&M, Prima Moda, Tally Weijl, New Look, F&F, czy Top Secret.

