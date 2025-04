Wiosna to czas, kiedy zrzucamy warstwy ciepłych ubrań i ciężkich dodatków na rzecz lekkich i...zabawnych. Tak! W tym sezonie projektanci szaleli na pokazach, a to przekłada się przecież na to, co znajdujemy w sieciówkach. Okazuje się, że w popularnych sklepach znajdziecie mnóstwo modeli torebek w zabawnych kształtach. Jak widać owoce wiodą prym!

Zabawne torebki na wiosnę i lato 2015

Ekstrawagancki dodatek w tym stylu może wydawać się infantylnym, ale uwierzcie nam, że to ostatni krzyk mody. Weźcie przykład z Anny Dello Russo, słynnej redaktor Vogue Nippon i szalejcie z wizerunkiem. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku!

Szalone akcesoria pokochał również Jeremy Scott, który od lat wprowadza do mody niekonwencjonalne pomysły. Jego słynne buty adidas Originals ze skrzydełkami, czy torebka Moschino w kształcie Happy Meal to już klasyk. Dlatego wiosną nie bójcie się uzupełnić swojego looku kopertówką - lodem na patyku czy inspirowaną owocami. Traktujmy modę z przymrużeniem oka i bawmy się!

Nasze propozycje, które znajdziecie w galerii poniżej pochodzą z wiosenno-letnich kolekcji: Claire's, New Look, New Yorker i Braciallini.

