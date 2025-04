Każda z nas ma czasami ochotę na odrobinę wygody! Zwłaszcza wiosną i latem, kiedy zmęczone upałami chcemy zwyczajnie poczuć się swobodnie i lekko... Jaka torebka będzie wtedy idealna? My, kiedy nie musimy mieć przy sobie wielu rzeczy i shopper nie jest niezbędny, stawiamy na torebki na długim pasku.

Torebki na długim pasku - na dwa sposoby

Niewielkie torebki na długim pasku można nosić na dwa sposoby. Wygodnie, weekendowo można zakładać je przez ramię, jak tzw. listonoszki. Druga opcja to ta w stylu vintage - torebka na długim pasku noszona na ramieniu do sukienki i szpilek będzie bardzo stylowa. Na tym jednak nie koniec. Znani projektanci i gwiazdy idąc ich wzorem noszą tego typu torebki ze schowanym paskiem, do ręki. Zupełnie jak kopertówki! Macie jeszcze wątpliwości co do uniwersalności takich torebek?

