Studniówkowy szał czas zacząć. Po sukienkach na tegoroczne imprezy przedmaturalne przyszedł czas na dodatki. Zajrzałyśmy bowiem do ofert polskich sklepów w poszukiwaniu najciekawszych, naszym zdaniem modeli. Na studniówkę torebka musi być niewielka i powinna pasować do całej stylizacji. Najbezpieczniejsza będzie zatem czerń, jeśli jednak nie wybieramy klasyki warto pomyśleć np. o ultra modnym metaliku. Ten zrobi na pewno furorę.

W naszej galerii znajdziecie modele na pasku. Te sprawdzą się dla tych, które swoje skarby chcą mieć cały czas przy sobie. A te, które wolą zostawić rzeczy przy stoliku i bawić się swobodnie na parkiecie proponujemy kopertówki. W końcu nie każda z nas ma wiele okazji do tego żeby nosić torebki do ręki. Cenowo startujemy już od 29 złotych. Zatem wachlarz propozycji jest bardzo szeroki.

1 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Top Secret, cena ok. 29 zł

2 z 21 Torebka na studniówkę 2015 River Island, cena ok. 89 zł

3 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Sabrina Pilewicz, cena ok. 550 zł

4 z 21 Torebka na studniówkę 2015 New Look, cena ok. 109 zł

5 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Milate, cena ok. 290 zł

6 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Parfois, cena ok. 109 zł

7 z 21 Torebka na studniówkę 2015 New Look, cena ok. 99 zł

8 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Sabrina Pilewicz, cena ok. 600 zł

9 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Gino Rossi

10 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Top Secret, cena ok. 79 zł

11 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Gino Rossi

12 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Milate, cena ok. 490 zł

13 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Top Secret, cena ok. 39 zł

14 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Sabrina Pilewicz, cena ok. 550 zł

15 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Simple CP, cena ok. 499 zł

16 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Milate, cena ok. 490 zł

17 z 21 Torebka na studniówkę 2015 New Look, cena ok. 109 zł

18 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Parfois, cena ok. 69 zł

19 z 21 Torebka na studniówkę 2015 New Look, cena ok. 69 zł

20 z 21 Torebka na studniówkę 2015 Parfois, cena ok. 99 zł