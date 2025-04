Pojemna torebka, która pomieści wszystkie niezbędne drobiazgi to najlepszy przyjaciel każdej kobiety. Dlatego zapewne wiele z was ma w swojej kolekcji kilka ulubionych modeli, z którymi praktycznie się nie rozstaje. Jednak nowy sezon to dobra okazja, żeby kupić sobie coś nowego. Dlatego tym razem mamy dla was subiektywny przegląd najładniejszych torebek z najnowszych kolekcji popularnych sieciówek.

Modne torebki na lato 2015

Latem 2015 prym wiedzie kilka modeli! Zaliczają się do nich praktyczne worki, modele zdobione frędzlami i shopperki, które już na stałe zagościły w sezonowych trendach. W letnich miesiącach warto postawić na kolor! Torebka w żółtym lub niebieskim kolorze ożywi każdą stylizację. Dodatkowym plusem wybranych przez nas modeli jest ich rozmiar. W większości z nich zmieścicie potrzebne wam na co dzień rzeczy - telefon, kosmetyczkę, portfel, klucze, wodę do picia - przecież wszystko musicie mieć pod ręką.

W naszym dzisiejszym zestawieniu niekwestionowanym faworytem jest czarna torebka zdobiona frędzlami z najnowszej kolekcji marki Topshop. Będzie pasowała do zwiewnej sukienki maxi, szortów i motocyklowych botków oraz eleganckich cygaretek i klasycznej koszuli - jednym słowem do wszystkiego.

