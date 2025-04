Torebki na krótkiej rączce pasują do wszystkiego, a nawet sportowej stylizacji nadadzą modnego smaczku. W końcu niecodzienne połączenia są jak najbardziej na czasie. Modele na długich paskach są na pewno wygodne, ale te "do ręki" są o wiele bardziej stylowe. Świetnie prezentować się będą do sukienki, dżinsów, a nawet spodni dresowych.

Torebki na krótkiej rączce występują w wielu wersjach. Od shopperów, przez kuferki, aż po worki. Wszystkie możemy nosić w ręku, jak i na przedramieniu. Latem 2014 nawet koszyki w tym stylu są najgorętsze. W związku z tym przedstawiamy wam kilkadziesiąt propozycji, których ceny zaczynają się już od 69 złotych. Gotowe?

