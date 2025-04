Torebki Louis Vuitton to chyba jedne z najbardziej pożądanych gadżetów modowych na świecie. Kobiety z całego globu marzą by posiadać dodatki ze słynnym monogramem "LV" i chociaż torebki tego francuskiego domu mody można już kupić za niewiele więcej niż 2000 złotych to są i takie, które kosztują jak bardzo dobry samochód.

Reklama

Torebki Louis Vuitton to marzenie fashionistek

My przygotowałyśmy dla was zestawienie modeli, które trafiły do wiosenno-letniej kolekcji marki. Twarzami kampanii reklamowej Louis Vuitton w tym sezonie zostały wielkie gwiazdy, tj. Giselle Bundchen (na zdjęciu powyżej), Catherine Deneuve, Fan Bing Bing, czy Sophia Coppola. Słynne ikony stylu promują modele ozdobione monogramem, ze skóry krokodyla, ozdobione dżetami, a nawet piórami. Najdroższa torebka w kolekcji kosztuje ponad 100,000 złotych (?!), zresztą zobaczcie same!

Reklama

Więcej modnych torebek:

Torebki na długim pasku na wiosnę

Oryginalne torebki na ciepłe miesiące

Szałowe kolorowe torebki na wiosnę

Zajrzyjcie do galerii z modnymi torebkami Louis Vuitton: