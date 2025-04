Nowy sezon jesień-zima 2014 przyniesie nam nowe, urzekające torebki od Tous. Klasyczne modele nabiorą nowego charakteru, dzięki ciekawym kolorom i fakturom. Nie zabraknie też całkowitych nowości. W tym sezonie dominują dwa trendy.

Modne torebki Tous

Trawiasta zieleń, przygaszona magenta, królewski błękit i stylowe ochra oraz czerń to dominujące odcienie torebek Tous na jesień-zimę. Większość modeli będzie dostępnych w wielu wariacjach kolorystycznych by każda z was mogła wybrać nie tylko ulubiony fason, ale i kolor. Szeroka paleta barw będzie do waszej dyspozycji.

Prawo dżungli, czyli nowa kolekcja

Absolutnym hitem będą torebki z futrem i łączonych skór. Przykładem jest szalona Arena łącząca cętki, paski zebry i dłuższe czarne włosie. Futro też pojawi się w kilku wariacjach, w postaci monochromatycznej lub z twistem, w kilku kontrastujących odcieniach. Z takimi torebkami będziecie wyglądały jak prawdziwe łowczynie miejskich trendów!

Wszystkie torebki Tous są wykonane z najwyższej jakości skóry, głównie bydlęcej i futra lisa. Nam wpadły w oko torebki Chaplin, są minimalistyczne, funkcjonalne i pasują do wszystkiego. A na który model zdecydują się gwiazdy znane z tego, że bez torebki Tous nie ruszają się z domu? Zobaczymy! Na pewno nowej kolekcji jak i my nie oprze się Małgorzata Socha czy Zosia Ślotała.

