Tomasz Ossoliński dla Gino Rossi

Słynny polski krawiec - Tomasz Ossoliński, który już od ponad 20 lat wyznacza standardy w modzie męskiej, stworzył wyjątkową kolekcję dla rodzimej marki obuwniczej Gino Rossi. W ramach współpracy w sklepach oprócz kolekcji męskiego obuwia pojawią się również modele damskich butów w 2 wersjach kolorystycznych. Eleganckie szpilki na wysokim obcasie wyróżniają się niebanalnym wzornictwem i przeszyciami charakterystycznymi dla męskiego obuwia.

Tomasz Ossoliński for Gino Rossi

Ręcznie wykonane buty stanową wzorzec najlepszej jakości i pożądany element garderoby dla wszystkich stylowych facetów. Wśród 6 unikalnych modeli znalazły się zarówno casualowe propozycje na co dzień, jak i klasyczne fasony idealne do smokingu i na wyjścia wieczorowe. Kolekcja Tomasz Ossoliński for Gino Rossi ma być przede wszystkim ekskluzywną propozycją na jesień i niezaprzeczalnym synonimem prestiżu dla każdego. A wy jakie macie zdanie na temat tej kolaboracji?

