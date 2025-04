Pleciony kapelusz to zdecydowanie najmodniejszy i najbardziej wakacyjny dodatek na lato 2020. Być może w tym roku nie będzie nam dane zaznać egzotycznych podróży, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy odrobiny wakacji przemycić także do miasta.

W Lidlu znajdziesz najmodniejszy kapelusz sezonu w bardzo korzystnej cenie - dostępny w dwóch wersjach. Jak wyglądają obie z nich?

Pleciony kapelusz z Lidla hitem sezonu

Pierwszy kapelusz to klasyczna fedora z delikatną wstążką w pomarańczowym kolorze. Doskonale nosi się go na głowie, a jego wąskie i wyprofilowane rondo nie będzie zasłaniać ci oczu. Brzegi kapelusza mają regularne wykończenie.

My jednak zakochałyśmy się w drugiej wersji plecionego kapelusza z Lidla. Ta ma bardzo szerokie rondo i urocze kolorowe frędzelki. Jego brzeg ma lużne wykończenie, dzięki czemu wygląda jak prawdziwy słomkowy kapelusz. Doskonale sprawdzi się nie tylko na plażę, ale i na co dzień.

Plecione kapelusze z Lidla są bardzo lekkie i przewiewne, dzięki czemu doskonale chronią przed słońcem, a jednocześnie nie grzeją w głowę. Są wykonane z materiałów syntetycznych, przez co są bardzo łatwe w czyszczeniu. Po wewnętrznej stronie mają wszytą miłą w dotyku tasiemkę, dzięki której wygodnie się je nosi, a w splot kapeluszy nie plączą się włosy.

Każdy z plecionych kapeluszy z Lidla możesz kupić w rozmiarach od S do L. Kosztują 34,99 zł i są dostępne w sklepie internetowym dyskontu.

Jak nosić plecione kapelusze na co dzień?

O nakryciach głowy zapominamy nad wyraz często, a jest to ogromna szkoda. Nie tylko stylowo wyglądają, ale przede wszystkim chronią przed słońcem i upałem. Warto więc wiedzieć, jak nosić je na co dzień, by wyglądać modnie i stosownie do sytuacji.

Na spotkanie ze znajomymi spokojnie możesz założyć kapelusz do sukienki w kwiaty i modnych klapek na niskim obcasie. Jeśli jednak chcesz połączyć go w stylizacji bardziej casualowej niż wakacyjnej, postaw na jeansy w jasnoniebieskim kolorze i białą koszulę. W połączeniu z espadrylami pleciony kapelusz będzie wyglądał genialnie.

