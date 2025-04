TK Maxx po raz kolejny świętuje Dzień Dziecka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – siostrzanym programem SZLACHETNEJ PACZKI, prowadzonym przez Stowarzyszenie WIOSNA. W tym roku, by pomóc dzieciom objętym programem, marka połączyła siły z uznanym projektantem Michałem Szulcem, który stworzył unikatową kolekcję stylowych przypinek i breloków. Dochód z jej sprzedaży przekazany zostanie na rzecz Akademii, którą TK Maxx wspiera od 3 lat.

Dzień Dziecka to moment, w którym każdy młody człowiek powinien czuć się wyjątkowo. Właśnie dlatego TK Maxx, wraz z projektantem Michałem Szulcem, stworzył kolekcję charytatywnych dodatków, których projekty odwołują się do bohaterstwa – zarówno dzieci, które wspólnie z Akademią przezwyciężają przeciwności losu, jak i tych, którzy niosą im pomoc. Jak powiedział Michał Szulc:

Kiedy TK Maxx zgłosił się do mnie w sprawie współpracy przy wspólnym projekcie z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI, bez wahania zadeklarowałem swoją pomoc. Cudownie jest być częścią projektu, który pomaga najmłodszym w zdobywaniu pewności siebie i spełnianiu marzeń. Podczas projektowania, zastanawiałem się nad dziecięcymi marzeniami. Każdy z nas mówił Jak dorosnę, zostanę... strażakiem, aktorem, projektantem.... Postanowiłem zamieścić to hasło na skórzanych brelokach. Zerkając na nie przy pęku kluczy lub torbie, przypomnimy sobie te dziecięce, pełne kreatywności plany. Dodatkowo, chciałem nawiązać do bohaterskości, zarówno dzieci AKADEMII, które wraz z tutorami przezwyciężają problemy, jak i tych, którzy umożliwiają im ten rozwój. Tak powstało 5 medali, którymi w formie przypinek może odznaczać się każdy bohater.

fot. Materiały prasowe TK Maxx

Sprzedawane we wszystkich sklepach TK Maxx charytatywne przypinki i breloki nie tylko pomagają dzieciom w osiągnięciu lepszej przyszłości, ale są także idealnym dodatkiem, który uzupełni wiosenne stylizacje. Przypinki w kształcie kolorowych medali doskonale wyglądają zarówno na dżinsowych kurtkach, bluzkach czy jako spinki do koszul. Skórzane breloki w kolorach TK Maxx i Akademii – białym, czerwonym i niebieskim – to idealny dodatek do torebki, portfela czy bomberki. Dochód z ich sprzedaży zasili program AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI i pomoże w zasponsorowaniu indywidualnych programów edukacyjnych dla dzieci.

Akademia, siostrzany program SZLACHETNEJ PACZKI, już od 14 lat pomaga dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej i które w obliczu codziennych życiowych zmagań i szkolnych porażek straciły wiarę w siebie. Dzięki indywidualnym programom edukacyjnym, podopieczni zyskują odwagę, by z pełnym przekonaniem dokończyć zdanie "Jak dorosnę, zostanę...". Inicjatywa uczy najmłodszych wygrywać tak, by dzisiaj radzili sobie w szkole, a jutro w życiu. Dzięki tutorom AKADEMII PRZYSZŁOŚCI dzieci nie tylko zdobywają motywację do nauki, ale również poznają swoje silne strony i wzmacniają pewność siebie. Dzięki temu, osiągają lepsze wyniki w nauce, stają się bardziej otwarte i szczęśliwsze. W tym roku TK Maxx wraz z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI planują pomóc aż 2000 dzieci w całej Polsce.

fot. Materiały prasowe TK Maxx

Poza charytatywną kolekcją, we wszystkich sklepach TK Maxx, prowadzona jest zbiórka funduszy. W okresie trwania kampanii, między 20 maja a 1 czerwca, przy wszystkich kasach znajdują się specjalne puszki, w których można zostawić datek na rzecz Akademii.

Cena przypinek – 5 złotych (komplet 5 wzorów – 25 złotych)

– 5 złotych (komplet 5 wzorów – 25 złotych) Cena breloków – 10 złotych (komplet 3 kolorów – 30 złotych)



fot. Materiały prasowe TK Maxx/Kolaż Polki.pl