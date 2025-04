Obuwie sportowe to już codzienność, nawet do pracy, czy na randkę. W związku z tym mamy dla was przegląd najnowszych modeli prostych tenisówek, które przydadzą się niemal przez cały rok. Nie musimy nikomu tłumaczyć, że wciągane tenisówki w stylu Vansów, czy te ze sznurówkami to must-have każdej miłośniczki mody. Są wygodne i bardzo na czasie!

Modne tenisówki - całoroczny hit!

Buty w tym stylu bez wahania możemy łączyć z letnimi sukienkami, dżinsami, krótkimi spodenkami, czy kombinezonami. Płaska, gumowa podeszwa i brak niepotrzebnych ozdobników sprawia, że mogą się sprawdzić również na plaży. A już na pewno podczas wakacyjnych wojaży. W nich na pewno nie nabawimy się odcisków, a materiałówa góra sprawi, że stopy będą oddychać.

Przegląd butów na niewysokim obcasie

35 par pastelowych butów

Seksowne szpilki na platformie

1 z 19 Czerwone tenisówki Lacoste, cena ok. 149 zł /Sizeer

2 z 19 Aksamitne trampki New Look, cena ok. 89 zł

3 z 19 Szare trampki New Look, cena ok. 89 zł

4 z 19 Czarno-białe trampki New Look, cena ok. 89 zł

5 z 19 Niebieskie trampki Lacoste, cena ok. 269 zł /Sizeer

6 z 19 Aksamitne trampki H&M, cena ok. 59 zł

7 z 19 Czerwone trampki Lacoste, cena ok. 249 zł /Sizeer

8 z 19 Trampki H&M w zwierzęcy print, cena ok. 79 zł

9 z 19 Granatowe trampki Lacoste, cena ok. 269 zł /Sizeer

10 z 19 Wzorzyste trampki Aldo, cena ok. 229 zł

11 z 19 Wzorzyste trampki Aldo, cena ok. 229 zł

12 z 19 Wzorzyste trampki New Look, cena ok. 89 zł

13 z 19 Jasne trampki H&M, cena ok. 59 zł

14 z 19 Trampki H&M w zwierzęcy print, cena ok. 59 zł

15 z 19 Niebieskie trampki Stefanel, cena pok. 659 zł

16 z 19 Granatowe tenisówki H&M, cena ok. 79 zł

17 z 19 Białe tenisówki Lacoste, cena ok. 149 zł /Sizeer

18 z 19 Wzorzyste tenisówki Kari