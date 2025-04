Szpilki na platformie były wielkim hitem jakiś czas temu, jednak do dzisiaj mają rzeszę swoich fanek. Buty w tym stylu nie tylko wydłużają nogi, ale są wbrew pozorom bardzo wygodne. Wysoki obcas skracany jest bowiem o wysokość platformy, co sprawia, że niebotyczne 12-centymetrowe szpilki mają w rzeczywistości 9 centymetrów. Oczywiście w sklepach znajdziecie mnóstwo najróżniejszych modeli, tych na niższym słupku, peep-toe, czy sandałków.

Buty w tym rodzaju noszą wciąż wielkie gwiazdy, takie jak Lady Gaga. My nasze tańsze odpowiedniki znalazłyśmy w znanych sieciówkach, jak CCC, Topshop, czy River Island. W ofercie polskich marek: Baldowski, czy Loft37, a także w sklepie internetowym StyloweButy.pl. Cenowo widzimy zróżnicowanie podobnie, jak w kolorystyce, czy formie. Nasze propozycje z najnowszych kolekcji zaczynają się cenowo od ok. 99 złotych.

1 z 33 Szpilki na platformie nude Stylowebuty.pl, cena ok. 99 zł

2 z 33 Czarne sandały na platformie River Island, cena ok. 150 zł

3 z 33 Szpilki na platformie z otwartą piętą Topshop, cena

4 z 33 Niebieskie szpilki na platformie River Island, cena ok. 160 zł

5 z 33 Kremowe sandały na platformie CCC, cena ok. 99 zł

6 z 33 Czarne sandały na platformie River Island, cena ok. 250 zł

7 z 33 Białe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 139 zł

8 z 33 Czarne sandały na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 139 zł

9 z 33 Szpilki na platormie nude Loft37, cena ok. 470 zł

10 z 33 Czarne sandały na platformie Aldo

11 z 33 Szpilki na platformie z otwartą piętą Topshop, cena ok. 289 zł

12 z 33 Sandałki na platformie New Look, cena ok. 179 zł

13 z 33 Kremowe sandały na platformie Aldo

14 z 33 Czarne szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 99 zł

15 z 33 Czarne szpilki na platformie Baldowski, cena ok. 416 zł

16 z 33 Pastelowe szpilki na platformie Topshop, cena ok. 400 zł

17 z 33 Hologramowe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 129 zł

18 z 33 Beżowe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 99 zł

19 z 33 Niebieskie szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 119 zł

20 z 33 Szpilki na platformie peep toe New Look, cena ok. 139 zł

21 z 33 Szpilki na platformie peep toe Loft37, cena ok. 450 zł

22 z 33 Niebieska szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 149 zł

23 z 33 Dwukolorowe Topshop, cena ok. 229 zł

24 z 33 Szpilki na platformie ze wstążką Loft37, cena ok. 470 zł

25 z 33 Kremowe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 119 zł

26 z 33 Czarne szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 129 zł

27 z 33 Sandałki na platformie New Look, cena ok. 149 zł

28 z 33 Sandałki na platformie River Island, cena ok. 200 zł

29 z 33 Czerwone szpilki na platformie Baldowski, cena ok. 389 zł

30 z 33 Różowe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 99 zł

31 z 33 Beżowe szpilki na platformie Topshop, cena ok. 350 zł

32 z 33 Kremowe szpilki na platformie Stylowebuty.pl, cena ok. 129 zł