W Polsce coraz śmielej obchodzimy święta. I słusznie bo ten jakże wesoły okres to właśnie doskonały czas na dobrą zabawę. W hollywoodzkich filmach niemal od zarania dziejów oglądamy świąteczne stylizacje gwiazd. Pani domu w czerwonym komplecie przygotowuje pieczeń, a głowa rodziny w tym samym czasie w zabawnym swetrze pali fajkę przy kominku... Może nie będziemy kopiować tych scenek, ale mamy dla was pomysł jak w łatwy sposób zmienicie każdą stylizację tak by miała świąteczny wydźwięk.

Świąteczne opaski do włosów

Chodzi oczywiście o ozdoby do włosów. W popularnych sieciówkach znajdziecie mnóstwo zabawnych gadżetów a w tym opaski z rogami reniferów i wszelkimi gwiazdkowymi symbolami. Najwięcej tego typu dodatków znajdziecie w sklepach Claire's. Jednak zarówno w H&M, Topshopie czy F&F wyszukacie na pewno czegoś ciekawego.

Opaska do włosów w świątecznym klimacie będzie również fajnym pomysłem na np. mikołajkowy prezent. Jak oceniacie ten świąteczny gadżet?

Więcej świątecznych hitów:

