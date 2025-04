Czy wy również z niecierpliwością czekacie na świąteczne reklamy? Też uwielbiacie je za niepowtarzalny klimat, magiczną atmosferę i możliwość przeniesienia się w czasie? Jeśli tak, to oglądając tegoroczną kampanię APART, poczujecie się jak dziecko. Znowu uwierzycie w Świętego Mikołaja (bo przecież on istnieje!) i jeszcze bardziej nie będziecie mogli doczekać się Gwiazdki! Czym tym razem zaskoczyła nas marka biżuteryjna?

Fot.: Materiały prasowe

Świąteczna kampania APART 2019

Choinka, kominek, śnieg, Święty Mikołaj, prezenty i świąteczny stół. To wszystko przenosi nas do gwiazdkowego świata pełnego magii i niczym nieskrępowanej radości. Pośród dekoracji widzimy elegancką Małgorzatę Sochę w niezwykle kobiecych stylizacjach, których zwieńczeniem jest doskonale dopasowana biżuteria APART. U boku gwiazdy pojawiają się uczestnicy "Top Model", którzy po raz pierwszy brali udział w tak poważnej produkcji.

Zobaczcie też zdjęcia z sesji, za które odpowiadał Marcin Tyszka. Stylizacje przygotowała Agnieszka Ścibior, fryzury Wasyl, a make-up Wilson. Efekt? Czarujący, pełen pozytywnych emocji i nietuzinkowej biżuterii, która sprawdzi się jako dodatek do stylizacji, jak i uroczy podarunek! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia i oczywiście spot!

A Wam, jak podoba się tegoroczna kampania marki APART?

Fot.: Materiały prasowe

Materiał powstał z udziałem marki APART.