APART co roku zaskakuje swoimi świątecznymi reklamami. Nie inaczej jest i teraz. Marka zabiera nas w baśniową podróż do zaczarowanej krainy, znanej z musicali o Gwiazdce. Pojawia się więc choinka, kominek, mnóstwo świec, lampek, karuzela, elegancko zastawiony stół, prezenty, Mikołaj i oczywiście biżuteria.

Przed obiektywem Marcina Tyszki stanęli: Małgorzata Socha i uczestnicy 8. edycji programu "Top Model". Stylizacje do sesji przygotowała Agnieszka Ścibior - redaktor naczelna magazynu "VIVA! Moda". Za make-up odpowiadał Wilson, zaś za fryzury Wasyl. Efekty oceńcie sami.

Małgorzata Socha w świątecznej kampanii APART 2019

Fot. Materiały prasowe

Celebrytka jak zawsze olśniewa - stylizacjami, makijażem, fryzurą, biżuterią i oczywiście eleganckim lookiem. Widzimy ją w kilku sukniach, począwszy od czarnej, po białą, zieloną i złotą, następnie w klasycznej białej koszuli, odważnej czerwonej marynarce, a także w ciepłym, jasnym swetrze, czy stroju żołnierzyka. Ozdobą stylizacji Małgorzaty Sochy jest kobiecy makijaż i podkreślająca urodę fryzura, a także biżuteria. Zawsze odpowiednio dopasowana, odzwierciedlająca magiczny nastrój świąt, charakter gwiazdy i jej stroju. Celebrytka ma na sobie zarówno ponadczasowe klasyki APART, jak i zupełnie nowe wzory łańcuszków, długich kolczyków, przepięknych bransolet czy dodających szyku pierścionków. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, by poczuć magię świąt!

"Baśniowe święta z APART". Jak wypadli uczestnicy "Top Model"

W tym roku razem z Małgorzatą Sochą w kampanii APART widzimy uczestników "Top Model". To ich pierwsza tak wyjątkowa i poważna zarazem sesja. Klaudia El Dursi, Stanisław Obolewicz, Olga Kleczkowska, Dawid Woskanian, Sandra Dorsz oraz Kinga Wawrzyniak wystąpili u boku prawdziwej gwiazdy, więc tym trudniejsze zdanie mieli przed sobą. Cała szóstka poradziła sobie znakomicie, oddając wspaniały świąteczny nastrój, pozytywne emocje i podkreślając elegancję biżuterii marki APART. Zresztą, zobaczcie zdjęcia!

"Prezentami zaczaruj święta"! Główna bohaterka kampanii - biżuteria marki APART

Elegancka, kobieca, czasem subtelna i delikatna, ale również wyraźna i odważna. Biżuteria marki APART jest taka jak ty. W gwiazdkowej sesji podkreśla radość świąt i stylowy look, o jakim marzy wiele kobiet.

W kolekcji pojawiają się delikatne złote wzory z brylantami łączonymi z takimi kamieniami jak granat, topaz i cytryn. W towarzystwie diamentów i brylantów występują także cenione za wytworność barw szafiry oraz tanzanity z kolekcji Kolory.

Znajdzie się też coś dla miłośniczek srebra. Na uwagę zasługuje pełen symboliki motyw drzewa życia w filigranowej formie, biżuteria lśniąca białymi i kolorowymi cyrkoniami o szlifie bagieta z linii Magic Crystals oraz motywy liści w modernistycznej odsłonie z premierowej kolekcji Secret Garden.

