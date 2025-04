Biżuteria to ulubiony prezent gwiazdkowy. O czym należy pamiętać, decydując się na tego rodzaju podarunek, by nie popełnić gafy? Na co się zdecydować, by wpisać się w trendy? Podpowiadamy!

O czym pamiętać, wybierając biżuterię na świąteczny prezent?

Złota, czy srebrna? Jeśli ze złota, to żółtego, czy białego? I ilu karatowego? Z cyrkoniami, kamieniem szlachetnym, a może z grawerem? Kolczyki długie, czy krótki? Przeglądając oferty sklepów z biżuterią ciężko jest o szybką decyzję. Oczywiście zawsze możemy poprosić o pomoc wyspecjalizowaną obsługę, ale zanim wybierzemy się do sklepu, warto odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań.

Rodzaj biżuterii

Twoja żona nosi wyłącznie złoto? Zapomnij więc o srebrze! Może go nie lubić lub być na nie uczulona. Pamiętaj o tym, by twój podarunek nie wylądował głęboko w szufladzie.

Wielkość

Poobserwuj osobę, której chcesz zrobić biżuteryjny prezent. Zwróć uwagę, jakiej długości kolczyki nosi, a także czy na co dzień wybiera duże, nieco bardziej wyraziste czy subtelniejsze łańcuszki i bransolety.

Styl

Elegancki, dziewczęcy, a może modernistyczny? Biżuterię dopasuj do charakteru osoby, a także do jej stylizacji, tak, by stanowiły wyjątkowe dopełnienie.

Jaką biżuterię podarować na Gwiazdkę?

Biżuteria jest zawsze modna! W sezonie 2020 wybierz złoto z ciemnymi agatami, srebro z cyrkoniami i modernistyczne kolczyki. Postaw na te typy!

Charmsy lub beadsy

Ich wyjątkowość polega na tym, że wy sami dobieracie elementy, składające się na bransoletę. To znacznie ułatwia personalizację prezentu i dokładnie wpisanie się w gust danej osoby. W te święta nie zapomnij o beadsach w kształcie choinki, Mikołaja, czy bałwanków.

Klasyczne bransolety

To uniwersalny prezent, który pokocha wiele kobiet. Tego typu biżuteria sprawdzi się zarówno do pracy, jak i na wielkie wyjście.

Pierścionki

Przedwojenna polska zasada mówi, że pierścionek można wręczać wyłącznie kobiecie bliskiej naszemu sercu. Jeśli w te Święta postanowisz obdarować ją zaręczynowym pierścionkiem, to postaraj się, by był wyjątkowy. Zastanów się, czy ma to być biżuteria z żółtego, białego, czy mieszanego złota. Pomyśl o próbie (najpopularniejsze jest złoto 14-karatowe o próbie 585). Podejmij też decyzję w sprawie kamienia: jego rodzaju i koloru. Zainspiruj się biżuterią, którą nosi twoja ukochana, a także najpopularniejszymi pierścionkami gwiazd, np. księżnej Kate i Meghan.

Kolczyki

To stały element kobiecej stylizacji. Począwszy od sztyftów, poprzez klasyczne długie, po koła, nausznice i te o nieregularnych kształtach. Zastanów się, które będą najlepsze i nie martw się, jeśli osoba, której chcesz je wręczyć, ma już w swojej szkatułce kilka par. Kolczyków nigdy dość!

