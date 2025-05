Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. To słynne święto zostało ogłoszone w 1954 r., a jego celem było zwrócenie uwagi na potrzeby i dobrostan dzieci na całym świecie. W Polsce ta tradycja zadomowiła się na dobre. Do dziś jest to czas pełen atrakcji, wydarzeń i wspaniałych upominków, które wywołują uśmiech na twarzach najmłodszych. Skoro mowa o prezentach, wspólnie z marką Apart przygotowałyśmy garść inspiracji.

Biżuteria dla dziewczynek – drobiazgi od serca

Dla wielu dziewczynek pierwsza biżuteria to pamiątka, które zostaje na lata. Dlatego marka Apart stworzyła Kids Collection – to szeroki wybór subtelnych dodatków, które zachwycają formą. W kolekcji nie brakuje naszyjników, bransoletek, zawieszek i kolczyków wykonanych ze srebra lub złota. W ofercie znajdziemy m.in. ponadczasowe symbole, takie jak serca, kwiatki czy kolorowe motyle. Dodatki z tej linii z pewnością przypadną do gustu dorastającym trendsetterkom.

Looney Tunes – biżuteria w bajkowej odsłonie

Kolorowe i wesołe postaci z klasycznych animacji Warner Bros. Discovery pojawiły się na dziecięcej biżuterii, tworząc radosną kolekcję Looney Tunes. Biżuteria inspirowana postaciami takimi jak Królik Bugs, Tweety, Sylwester czy Kaczor Daffy ma formę zawieszek i kolczyków ozdobionych trwałą, barwną emalią. Każdy element tej kolekcji łączy ulubione bajkowe światy z precyzyjnym jubilerstwem. To idealny pomysł na prezent dla fanów klasycznych kreskówek.

Tom & Jerry – retro w nowoczesnym wydaniu

Zadziorna para z kreskówek, Tom i Jerry także znalazła swoje miejsce w biżuteryjnej ofercie Apart. Kolekcja inspirowana zabawnym konfliktem dwojga bohaterów proponuje srebrne zawieszki, a także kolczyki z wizerunkami postaci. Miłośniczkom asymetrii spodobają się kolczyki w postaci myszki i sera, które pomogą stworzyć kreatywną stylizację. To propozycja idealna dla dziewczynek o żywym temperamencie, które cenią zabawę i dużą dawkę humoru.

Harry Potter, czyli magia na wyciągnięcie ręki

Kolekcja inspirowana światem Harry’ego Pottera to prawdziwa gratka dla wielbicieli kultowej serii J.K. Rowling. Znajdziemy tu zawieszki z herbami czterech domów Hogwartu, jak również symboliczny Złoty Znicz, błyskawicę czy okulary głównego bohatera. Biżuteria Harry Potter od Apart została wykonana ze srebra i ozdobiona detalami w intensywnych kolorach. Będzie świetnym prezentem dla nastolatków zafascynowanych światem magii, alchemii oraz niesamowitych przygód.

Smartwatche dla chłopców i dziewczynek

Dla starszych dzieci, które wolą prostotę bez motywów bajkowych, stworzono smartwatche AM:PM. Każdy z modeli łączy atrakcyjny design z praktycznymi funkcjami. Urządzenia te uczą samodzielności, pozwalają kontrolować aktywność fizyczną i co ważne – zapewniają stały kontakt z rodzicami. Czemu to dokonały pomysł na prezent? Ponieważ ten ultramodny gadżet łączy rozrywkę z bezpieczeństwem.

Smartwatche z bohaterami Warner Bros. Discovery

Modele z kolekcji Warner Bros. Discovery to wyjątkowe połączenie technologii z ulubionymi postaciami z bajek. Smartwatche dostępne są w wersjach inspirowanych postaciami z Looney Tunes, Tom & Jerry czy Harry’ego Pottera. Oprócz nowoczesnego wyglądu, oferują takie funkcje jak lokalizator GPS, aparat fotograficzny, krokomierz, budzik i stoper czy możliwość odbierania i wykonywania połączeń (z kartą SIM).

Klasyczne zegarki Kids – w świecie czasu

Poza smartwatchami w Apart znajdziemy również tradycyjne czasomierze AM:PM. Modele te są dostępne w wielu kolorach. Mają miękki, silikonowy pasek i dużą, czytelną tarczę. To wspaniały prezent, dzięki któremu dziecko nauczy się odczytywania godzin. Ten „pierwszy zegarek” będzie dla dziecka swego rodzaju symbolem wejścia w świat samodzielności.

