Okazuje się, że pasek to podstawowy element jesiennej garderoby. I bardzo dobrze, bo tych nie brakuje w szafie chyba żadnej z nas. A jeśli tak się dzieje, możemy zawsze pożyczyć jakiś od swojego faceta. Jednak wracając do jesiennych trendów - projektanci używają pasków by rewitalizować tradycyjne looki. Zobaczmy, jak my możemy podrasować swoją garderobę niskim kosztem.

Modny pasek na 5 sposobów

Płaszcze, które macie już w szafie zyskają nowe życie jeśli podkreślicie w nich talię paskiem. Niezależnie jakim. Zarówno piękna apakszka, skórzany model, czy szeroki pas sprawdzą się doskonale. Luźne swetry, czy dzianinowe wdzianka nabiorą modne sznytu jeśli przepasamy je paskiem. Podobnie jest z bluzkami i koszulami. W ten sam sposób możecie również nadać nowego smaczku sukienkom. Zresztą zobaczcie, jak to robią najwięksi projektanci. Zainspirujcie się lookami z wybiegów.

