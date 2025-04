Styl retro nieustannie powraca do świata mody. Poza ubraniami nawiązującymi do poprzednich epok, odnajdziemy go również w modelach oprawek przeciwsłonecznych! Jesteście ciekawe, jakie ich rodzaje królują w tegorocznych kolekcjach? Zobaczcie, co wyjątkowego przygotowała marka Belutti!

Nasze hity w retro oprawkach okularów przeciwsłonecznych

To, co kochamy całym sercem, to zdecydowanie okulary muchy. Nosiła je m.in. Jackie Kennedy, a dziś tak naprawdę każda z gwiazd ma je w swojej garderobie jako jeden z ulubionych dodatków.

Innym fasonem okularów przeciwsłonecznych podbijającym serca dziewczyn na całym świecie są kocie oprawki, które dodają twarzy tajemniczości i wyrazistości. Powinna je mieć każda trendsetterka!

Nie bez powodu również do oprawek w stylu retro zaliczamy kochane przez blogerki modowe kultowe lennonki. Kolorowe szkła i oprawki dają możliwość dopasowania tego kształtu okularów do każdej stylizacji - zarówno eleganckiej, jak i sportowej.

No i oprawki, które wzbudzają w nas największą nostalgię - plastikowe, kolorowe okulary przeciwsłoneczne, które stały się symbolem lat '90. Nie ma chyba na świecie osoby, która w tym kształcie wyglądałaby niekorzystnie.

Jesteście ciekawe, jak z bliska wyglądają retro trendy w oprawkach okularów przeciwsłonecznych? Koniecznie obejrzyjcie nasze video! Polska marka Belutti przygotowała fantastyczne wzory, które nie tylko są w dobrej cenie, ale również zachęcają światowym designem.

