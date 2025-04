Steve Madden wiosna 2015

Wiosną 2015 Steve Madden wypełni nasze garderoby printami i zdobieniami. Do dyspozycji mamy modele butów na każdą okazję: od espadryli, przez sandały, sneakersy po seksowne obcasy na wieczorne party. Do tego torebki w najmodniejszych wzorach. Na łańcuszku, shoppery, kopertówki i cała reszta! Jak widać kobieta Steve'a Maddena jest przygotowana na służbowy brunch, kawę z przyjaciółmi, czy imprezę w modnym klubie.

Projekty Steve'a Maddena dostępne w Polsce

Jak pisałyśmy już wcześniej - jest to wielkie wydarzenie dla prawdziwych fashionistek, które z pewnością znają tego amerykańskiego designera. A my jako pierwsze publikujemy zdjęcia torebek i butów, które już za chwilę będą w stałej sprzedaży w naszym kraju. Szałowe torby, modne platformy, eleganckie kopertówki i soczyste kolory. Klasyka łączy się z nowoczesnością, odważnym wzorem i fantastycznym wykonaniem. Kochamy to! Więcej o kolekcji Steve'a Maddena już wkrótce.

