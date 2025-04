Nie zdążyłaś kupić stroju na wielkanocne przyjęcie? Ratuj się odpowiednio dobranymi dodatkami! Dzięki nim prosty strój awansuje do rangi wizytowego.

Reklama

1. Biżuteria

Szczególnie ta nieco większa i okazalsza w mig zmieni charakter stroju. Jeśli kreacja jest gładka i prosta, doskonale pasować do niej będą naszyjniki. Gdy na górze stroju są falbany lub wzorki, lepsze mogą okazać się kolczyki. Wybierz większe, np. wiszące, by były zauważalne i dodały strojowi elegancji.

2. Torebki

Zamień codzienną shopperkę na kopertówkę lub malutką torebkę na łańcuszku lub pasku. Dobrze, jeśli jest w kontrastowym do stroju kolorze, ma ciekawy wzorek lub oryginalny kształt – takie małe cudeńko przemieni prosty strój w wizytowy.

3. Buty

Obcasy! Działają wprost magicznie na strój – to szczypta elegancji na zawołanie! Nie bez znaczenia jest również fakt, że w butach na obcasie prostujemy się, więc dzięki temu sylwetka wygląda dostojniej.

4. Szale, apaszki

Idealne, by odmienić koszulową bluzkę – wystarczy rozpiąć dwa trzy guziki u góry i zawiązać pod szyją barwną gawroszkę – ożywi nie tylko strój, ale doda też blasku twarzy. Wkładając sukienkę bez rękawów można dobrać do niej większy szal i narzucić go na ramiona.

Modne akcesoria z C&A

W najnowszej kolekcji jest sporo niedużych torebek, które można wykorzystać jako wizytowe. Piękna jest np. granatowa, kwadratowa, z nietypową zawieszką w kształcie kotwicy. Szałowo wygląda też torebka z przeźroczystego plastiku z maleńką niebieską kosmetyczką w środku – takie dodatki to hit tego sezonu! Ciekawie też prezentuje się torebka w kwiaty – na pewno sprawdzi się w duecie z małą czarną.

W C&A znajdziecie też mnóstwo apaszek – zarówno małych gawroszek, jak i większych chust. Nam spodobały się błękitne szale w kwiaty – są takie wiosenne i kobiece!

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Czy spódnice mają szansę tej wiosny zastąpić spodnie? Trend, który nie przemija. Te sukienki znów będą hitem lata!Hity redakcji! Wybrałyśmy wiosenne bestsellery Kazar