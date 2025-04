W tym sezonie podobnie jak w kilku poprzednich nie obejdziemy się bez sportowych butów. Jesienią 2014 nosimy przede wszystkim te kolorowe, w intensywnych mocnych barwach. Jednak obuwie w tym stylu to moc najróżniejszych modeli, spośród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Pamiętajcie, że nosimy je zarówno na randkę, jak i do pracy. Są wygodne, modne i na pewno zdrowsze dla naszej postawy, niż wszystkie inne.

Sportowe buty na jesień 2014

Mamy dla was szałowe modele kultowych już butów New Balance, ale również Reebok. Zarówno tych ultra wygodnych wyczynowych, jak i miejskich classików. Do tego modne modele adidas, ale również w naszym zestawieniu znalazło się miejsce na przedstawicieli takich marek jak Prima Moda, Aldo, czy River Island.

Zajrzyjcie do galerii z modnymi sportowymi butami na jesień 2014: