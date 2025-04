Firmowane logiem zielonego krokodyla produkty marki Lacoste stanowią styl oparty na idei sportowej elegancji, którą obecnie można już zaliczyć do klasyki mody.

Reklama

Dostępny na polskim rynku model 6200L stanowi praktyczny dodatek dla aktywnych kobiet. Jego oryginalność polega na prostym designie. Biała tarcza została wyposażona w dwie „minimalistyczne” wskazówki. Zatrzaskowe zapięcie ozdobione jest grawerowanym wizerunkiem krokodyla. Doskonale dopasowuje się do kształtu nadgarstka.





Kolorowe paski wykonane są z tworzywa, skóry lub silikonu. Każdy z zegarków wyposażony został w niezawodny analogowy mechanizm kwarcowy. Okalająca tarczę zegarka koperta, zapięcie paska i ozdobny pierścień łączący pasek zostały wykonane ze stali szlachetnej. Wszystkie z proponowanych modeli są wodoszczelne do 3 ATM.

Zegarki objęte zostały roczną międzynarodową gwarancją producenta.

Ciekawostki:

Pierwsze logo zielonego krokodyla z otwartą paszczą i zawiniętym nad grzbietem ogonem było haftowane ręcznie przez zakonnice. Było ono znacznie większe od obecnego.

Do 1950 koszulki polo utrzymane były w białej kolorystyce, jedynej wówczas dopuszczanej na kortach tenisowych. Obecnie linia kolorystyczna rozszerzyła się do 65 kolorów.

Perfumy, okulary, zegarki i buty zostały stworzone specjalnie z okazji wejścia na rynek nowego modelu Peugeot 205 w 1984. Od tej pory dodatki te stanowią stały element kolekcji Lacoste.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Jeśli chcesz wygrać jeden z trzech zegarków Lacoste z linii 6200L odpowiedz na poniższe pytanie.

W którym roku powstała pierwsza, biała koszulka polo Lacoste?

Prawidłowa odpowiedź: 1930 rok. Sprawdź wyniki konkursu.



Nowoczesny mężczyzna coraz chętniej decyduje się na odważne, kolorowe akcenty. Poszukuje w ubiorze funkcjonalności, niezbędnej przy aktywnym trybie życia.

Jak dobrać krawat do koszuli? Przed tym dylematem staje codziennie wielu mężczyzn. Należy zapamiętać kilka zasad. Koszule w tym sezonie nie muszą być białe, przeciwnie najbardziej popularne latem są ciepłe pastele. Odważniejsi panowie dobiorą do nich jedwabne krawaty w zdecydowanych kolorach owoców tropikalnych: kiwi, mango, limonki czy pomarańczy, które proponuje firma Pelo.

Najbardziej popularne krawaty w paski można dobierać zarówno do koszul gładkich, w paski, jak i w kratkę. Kolory dobieramy najczęściej na zasadzie kontrastu, spotyka się też modne przed paru laty zestawienia monochromatyczne, czyli ton w ton. Do koszuli we wzory możemy dobrać krawaty w jednolitych kolorach, np. w bardzo modnych obecnie odcieniach różu, pomarańczy czy czerwieni. Gładką koszulę możemy ożywić krawatem ozdobionym drobnym, powtarzającym się wzorem geometrycznym, kwiatowym lub w paseczki.



Konkurs! Konkurs! Konkurs!Jeśli chcesz wygrać jeden z sześciu jedwabnych krawatów Pelo w owocowych kolorach, odpowiedz na poniższe pytanie.

Z jakiego materiału produkowane są ekskluzywne krawaty Pelo?

Prawidłowa odpowiedź: Jedwab. Sprawdź wyniki konkursu.