Na szczęście prognozy pogody są optymistyczne i w najbliższym czasie nie są prognozowane opady śniegu, ale my już wybiegamy w przyszłość. W związku z tym przygotowałyśmy dla was przegląd śniegowców dostępnych w najnowszych kolekcjach. Ciekawe? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Modne śniegowce na zimę

Podstawowym zadaniem śniegowców jest ochrona przed zimnem i wilgocią. Dlatego drugorzędną rzeczą w tym przypadku jest wygląd, a nie ukrywamy, że o ładne śniegowce jest bardzo ciężko. W naszym zestawieniu królują buty Emu i UGG. Ale znajdziecie również modele z kolekcji Love Moschino, Moon Boot i Rubber Duck. Nie mogłyśmy pominąć również klasycznych Soreli.

My w tym sezonie planujemy zakup nowych śniegowców i najprawdopodobniej podstawimy na klasyczny model marki Tommy Hilfiger. Będą chroniły nasze stopy przed mrozem w mieście, ale zabierzemy je również na zimową wyprawę w góry. Zobacz specjalistyczne śniegowce damskie w góry.

