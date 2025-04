Pandemia koronawirusa wywróciła nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Ciągle mierzymy się z niepewnością o kolejny dzień i najbliższych. Zwiększony stres wpływa na nasze samopoczucie oraz ciało. Efektem tego jest pogarszająca się jakość snu, a do tego dochodzi zmniejszona aktywność fizyczna i nieodpowiednie odżywanie. Efekt? Jesteśmy przemęczeni, zestresowani i osłabieni fizycznie.

Czy można temu zapobiec bądź zmienić taki stan rzeczy? Niewątpliwie, potrzeba do tego ogromnej siły płynącej z naszego wnętrza. Tylko skąd ją czerpać? Postaw sobie kilka realnych celów, które Twoim zdaniem są osiągalne. Zacznij od małych rzeczy. Lepsza higiena snu, zdrowsze odżywianie, spacery, medytacja, czy przerwa dla siebie na drobne przyjemności. Jak zacząć? Z pomocą przychodzi marka Fitbit!

Postaw na holistyczne podejście

fot. Materiały prasowe

Fitbit wierzy, że siła to więcej niż sama aktywność fizyczna. To dlatego marka wspiera ludzi w ich rozwoju oraz osiąganiu celów, nie tylko dotyczących aktywności fizycznej, ale też kondycji psychicznej.

Marce zależy by zmieć sposób myślenia ich użytkowników, podejście do zdrowia i aktywności fizycznej. Aby pokazać, że w nas samych, w naszym ciele - wszystko się ze sobą łączy.

Jak dokładnie Fitbit chce pomóc w odnalezieniu wewnętrznej siły oraz, tym samym, drogi do aktywności fizycznej?

Fitbit Charge 5

fot. Materiały prasowe

To więcej niż sprzęt, liczący nasze kroki. To najbardziej zaawansowany tracker aktywności fizycznej i dobrego samopoczucia marki Fitbit. Urządzenie pozwala kontrolować nie tylko stres, ale również, przez całą dobę, wspiera zdrowie serca, sen oraz ogólną kondycję organizmu.

Czym się wyróżnia?

Jest wyposażony w czujnik EDA – czyli pomiar aktywności elektrodermalnej, który pomaga zarządzać stresem

Posiada sporo przydatnych aplikacji: EKG, zupełnie nową Ocenę codziennej gotowości, wbudowany moduł GPS, a także płatności z nadgarstka Fitbit Pay

Jest niezwykle desingerski - ma kolorowy, jasny, nowoczesny wyświetlacz oraz cienką, elegancką obudowę

Ocena codziennej gotowości. Odpocząć czy dać z siebie wszystko?

W ramach subskrypcji usługi Fitbit Premium, tracker Charge 5 wyposażono w zupełnie nowy wskaźnik, dzięki któremu będzie można ocenić czy organizm gotowy jest danego dnia na trening, czy potrzebuje regeneracji. O co dokładniej chodzi i jak to działa?

Wynik powstaje w oparciu o konkretne dane - poziom aktywności fizycznej z kilku dni, zmienności tętna i jakość naszego snu. Rano użytkownik otrzymuje ocenę od 0 do 100 – im wyższy wynik, tym bardziej jesteśmy gotowi by podjąć się tego dnia różnych aktywności. To nie koniec. Charge 5 podpowiada też, co zrobić, by nasz organizm był bardziej wypoczęty (np. dłuższy sen) w momencie kiedy mamy niską ocenę.

Co więcej, użytkownicy otrzymują też 6-miesieczny darmowy dostęp do subskrypcji Fitbit Premium, która umożliwia jeszcze bardziej szczegółową analizę parametrów zawiązanych ze zdrowiem i samopoczuciem.

