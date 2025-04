Buty to nieodzowny element życia każdego z nas dlatego też pomyślałyśmy o ponadczasowym rankingu najsłynniejszych modeli. W historii było ich kilka począwszy chociażby od słynnego pantofelka Kopciuszka. W popkulturze znalazło się miejsce jeszcze na kilka innych. Czerwone trzewiki, które miała na sobie Judy Garland w filmie z 1939 roku "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" trafiły nawet do słynnego Smithsonian Museum w Waszyngtonie. Do dziś uznawane są za "narodowy skarb".

Reklama

Najsłynniejsze buty na świecie

fot. ONS.pl

A bliżej naszej współczesności mamy chociażby Martiego McFly z "Powrotu do Przyszłości". Jego samo zapinające się buty Nike w rocznicę premiery trafiły z ekranu do sklepów. Gratka dla prawdziwych fanów. A także buty, w których Carrie Bradshaw z "Seksu w Wielkim Mieście" brała ślub. Model projektu Manolo Blahnika z klamrą to prawdziwy przedmiot pożądania niejednej fashionistki.

Współczesne klasyki

Obok kultowych modeli, które znamy chyba wszystkie są też i te, które znamy...tak po prostu. Z teledysków, filmów i pokazów mody. Trampki Converse All Star po raz pierwszy pojawiły się na rynku w 1917 roku. Od tamtej pory dorobiły się setek wersji. Podobnie buty adidas Superstar, które w latach 80. wylansował na światową skalę raperski skład RUN D.M.C. A do tego trapery marki Timberland. Buty, które szerszej publiczności "przywróciła" na początku lat 2000. Jennifer Lopez. Pamiętacie teledysk do "Jenny from the block" i model na obcasie?

Marty McFly. One of my dream shoes. :) 😄👍 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Lerod Calanoc (@sixstringman) 21 Gru, 2012 o 1:03 PST

Oprócz nich do naszego rankingu trafiły słynne szpilki "pigalki" od Christiana Louboutina i kosmiczne buty Alexandra McQueena. A także nieodzowne jesienią kalosze Huntera i piankowe cudaki Crocsy. Zobaczcie jakie inne modele znalazły się na naszej liście.

Reklama

Więcej boskich butów:

Przegląd kozaków na słupku

Śniegowce - buty do zadań specjalnych

Bądź modna - noś lakierki