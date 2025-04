Mimo, że za oknem jest nadal ładna pogoda to poranki i wieczory potrafią być już bardzo mroźne. Dlatego właśnie przygotowałyśmy dla was przegląd rękawiczek z pięcioma palcami. Znajdziecie w nim modele wykonane za sztucznej i naturalnej skóry. Nie mamy żadnych wątpliwości, że nie zapewnią wam one ciepła w siarczyste mrozy. Jednak teraz sprawdzą się idealnie!

Rękawiczki na jesień 2014

W sklepach znajdziecie modele w wielu kolorach: czerwonym, różowym, zielonym, miętowym, brązowym, fioletowym, czarnym i srebrnym. Dodatkowo wiele z nich wzbogacona jest o ozdobne suwaki, pikowania, ćwieki i perforacje. Jedno jest pewne! Jesień w tym roku nie będzie szara i smutna!

My w tym sezonie postawiłyśmy na polskie marki. Dlatego w naszej galerii znajdziecie najwięcej fasonów marki: Ochnik, Andrzej Jedynak, Wittchen i Taranko.

