Letnia kolekcja Vezzi z kamieniami naturalnymi to nie tylko celebracja piękna, ale i symbolicznej mocy tych niezwykłych darów natury. Naszyjniki, bransoletki, kolczyki i pierścionki, ozdobione minerałami wprowadzają do naszego codziennego looku nieco egzotyki i tajemniczości - przypisuje się im określone właściwości energetyczne i metaforyczne znaczenie. Piękno i odrobina magii – czy może być coś bardziej pożądanego?... W letniej kolekcji Vezzi znajdziemy biżuterię z agatem, amazonitem, ametystem, opalem, różowym kwarcem, dumortierytem, kryształem górskim, awenturynem, jadeitem

Reklama

i wieloma innymi skarbami Ziemi – istną kopalnię kolorowych pomysłów! Możemy wybierać dodatki w kolorze złotym lub srebrnym, z kamieniem w formie solo lub połączonym z innymi.

Agat - symbol wewnętrznej harmonii

Zielone krajobrazy i wakacyjne niebo zamknięte w kamieniu

W kolekcji Vezzi nie mogło zabraknąć zielonego i niebieskiego agatu, który jest symbolem równowagi, spokoju i stabilności. Biżuteria ta jest idealna dla osób szukających ochrony przed codziennym stresem. Naszyjniki, bransoletki i kolczyki z agatem to nie tylko stylowy dodatek, ale i talizman wspierający równowagę emocjonalną. Na garden party czy na wakacyjnej randce pięknie podkreślą głębię koloru eleganckich letnich sukienek w tym samym odcieniu. Nadadzą też charakteru zwiewnym plażowym stylizacjom czy lnianym koszulom w tonacji bieli i beżu.



Amazonit - kamień szczęścia i młodości

Wspomnienie turkusowego oceanu

Amazonit uchodzi za kamień młodości i pozytywnej energii. Ma przyciągać dobre wiadomości i sprzyjać zdrowiu kobiety, zachowaniu młodzieńczej witalności i urody. Jego niezwykła barwa nasuwa skojarzenie z pięknem oceanu lub rafy koralowej widzianej z lotu ptaka. W kolekcji Vezzi amazonit przybiera różne kształty: kuleczki, księżyca, gwiazdki czy serca. Naszyjniki, bransoletki i pierścionki z tym minerałem idealnie skomponują się z przewiewnymi, bawełnianymi kreacjami o barwie złota i podkreślą wakacyjną opaleniznę.

Dumortieryt - minerał cierpliwości i koncentracji

Tajemniczość nocnego nieba i spalonej słońcem ziemi

Dumortieryt to minerał, któremu przypisuje się moc zaprowadzania ładu w życiu. Ma ułatwiać koncentrację i przyswajanie wiedzy, wzmacniać silną wolę, dodawać motywacji oraz konsekwencji w działaniu.

W kolekcji Vezzi dumortieryt występuje w formie eleganckich naszyjników, bransoletek, kolczyków i pierścionków, które prezentują się niezwykle szlachetnie i z klasą. Niejednorodna struktura kamienia dodaje mu tajemniczości i sprawia, że w każdym elemencie biżuterii wygląda inaczej: w jednym przeważa kolor niebieski, w innym mocno granatowy, prawie czarny. Barwa i głębia tego rzadkiego minerału przywodzi na myśl nieprzeniknione nocne niebo widziane podczas spacerów po plaży albo spękaną od słońca ziemię. Trafionym pomysłem będzie skontrastowanie dodatków z dumortierytem z delikatną, białą sukienką lub dzianinowym garniturem w kolorze ecru, idealnym do biura.

Jadeit – metafora spokoju i dobrobytu

Radość i energia słońca na wyciągnięcie ręki

Jadeit, z jego kojącymi właściwościami, polecany jest tym, którzy poszukują harmonii w życiu osobistym i zawodowym. Uchodzi za pomocny w podejmowaniu trudnych decyzji. W Vezzi znajdziemy go w formie subtelnych naszyjników i bransoletek, które dodadzą uroku każdej wakacyjnej stylizacji, jednocześnie przynosząc uczucie harmonii i dobrobytu. Energia słońca zamknięta w prostej formie żółtej kuleczki z jadeitem będzie sugestywnym wyrazem radości z ciepłych i długich dni, pamiątką wakacyjnych przygód i podróży.

Letnia kolekcja biżuterii Vezzi z kamieniami naturalnymi przybiera różnorodne formy. Minimalistyczne, urocze kuleczki idealnie wpisują się w nurt prostoty i delikatności. Noszone solo dodadzą klasy i elegancji bardziej wyrafinowanym kreacjom. Nonszalancko zakładane warstwami zmysłowo ozdobią naturalne, swobodne kroje, jakie chętnie ubieramy latem.

Dodatki Vezzi z kamieniami naturalnymi to więcej niż moda - to sposób na celebrowanie naturalnego piękna oraz przyozdabianie codziennego życia w odrobinę magii i aurę tajemniczości. To także stwarzający wiele możliwości kreacji sposób na podkreślanie swobodnych i pełnych polotu letnich stylizacji.

Zdjęcia: Materiały prasowe

Materiał promocyjny marki Vezzi