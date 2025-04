Przed wami nasz kolejny subiektywny przegląd shoppingowy! Tym razem pod lupę wzięłyśmy płaskie sandały na wiosnę i lato. Wszystkie wypatrzone przez nas modele pochodzą z najnowszych kolekcji popularnych marek (H&M, Reserved, Badura czy Kazar) i wpisują się w trendy lansowane przez największe domy mody. Zobaczcie, co udało się nam znaleźć!

Płaskie sandały na wiosnę i lato

Od lewej: Casasola, Dolce & Gabbana, Burberry

Sandały na płaskiej podeszwie, to jedne z najwygodniejszych damskich butów na sezon wiosenno-letni. Zapewne wiele z was ma po kilka par w swojej kolekcji. Ale jakie będą najmodniejsze w tym roku? Tym razem powinnyście zaopatrzyć się w gladiatorki, które wracają w wielkim stylu. Jednak to nie wszystko - na światowych wybiegach można było dostrzec wiele innych propozycji. Zaczynając od klasycznych ascetycznych modeli - Casasola, przez bogato zdobione jak u Dolce & Gabbana, aż do kolorowych, które w tym sezonie lansuje Burberry. Pokochałyśmy te sandały damskie płaskie!

Jak nosić płaskie sandały?

W tym przypadku mamy bardzo duże szczęście. Ten model butów pasuje do wielu stylizacji! Gladiatorki będą idealne do długiej sukienki w stylu boho. Biżuteryjne modele stworzą zgrany duet z koktajlową sukienką, a modele na grubej podeszwie będą pasowały do dżinsowych szortów.

