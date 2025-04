Pogoda coraz lepsza dlatego warto zaopatrzyć się w odpowiednie buty. Z tej okazji przygotowałyśmy zestawienie sandałków na słupku, które wiosną i latem 2014 będą niezbędne. W końcu otwarte buty na grubym obcasie są nie tylko modne, ale i wygodne. A do tego świetnie grają zarówno z dżinsami jak i eleganckimi sukienkami.

Wiosną i latem 2014 stawiamy przede wszystkim na mocny color-blocking lub naturalne odcienie brązu, beżu i czerni. My przygotowałyśmy dla was propozycje z popularnych sieciówek tj. CCC, gdzie ceny zaczynają się od 79 złotych. W naszej galerii znajdziecie również sandałki na słupku z innych sklepów, a wśród nich: H&M, Mango, Baldowski, Aldo, Gino Rossi, Ochnik, C&A i New Look. Ciekawe?

1 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 349 zł

2 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 249 zł

3 z 32 Sandałki na słupku Mango, cena ok. 229 zł

4 z 32 Sandałki na słupku Aldo, cena ok. 319 zł

5 z 32 Sandałki na słupku Gino Rossi, cena ok. 379 zł

6 z 32 Sandałki na słupku Aldo, cena ok. 499 zł

7 z 32 Sandałki na słupku CCC, cena ok. 79 zł

8 z 32 Sandałki na słupku Baldowski, cena ok. 514 zł

9 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 249 zł

10 z 32 Sandałki na słupku Baldowski, cena ok. 470 zł

11 z 32 Sandałki na słupku Baldowski, cena ok. 399 zł

12 z 32 Sandałki na słupku CCC, cena ok. 79 zł

13 z 32 Sandałki na słupku H&M, cena ok. 229 zł

14 z 32 Sandałki na słupku Mango, cena ok. 199 zł

15 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 169 zł

16 z 32 Sandałki na słupku Aldo, cena ok. 499 zł

17 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 329 zł

18 z 32 Sandałki na słupku New Look, cena ok. 129 zł

19 z 32 Sandałki na słupku New Look, cena ok. 149 zł

20 z 32 Sandałki na słupku Ochnik, cena ok. 349 zł

21 z 32 Sandałki na słupku New Look, cena ok. 129 zł

22 z 32 Sandałki na słupku H&M, cena ok. 229 zł

23 z 32 Sandałki na słupku ZARA, cena ok. 199 zł

24 z 32 Sandałki na słupku New Look, cena ok. 99 zł

25 z 32 Sandały na słupku Clementeshoes.com, cena ok. 219 zł

26 z 32 Sandałki na słupku Mango, cena ok. 229 zł

27 z 32 Sandałki na słupku Baldowski, cena ok. 411 zł

28 z 32 Sandałki na słupku Aldo, cena ok. 299 zł

29 z 32 Sandały na słupku Clementeshoes.com, cena ok. 219 zł

30 z 32 Sandałki na słupku Mango, cena ok. 349 zł

31 z 32 Sandałki na słupku H&M, cena ok. 229 zł