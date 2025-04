Seksowne sandałki na obcasie są hitem lata! Dlatego po przeglądzie rzymianek, modeli na koturnie i sandałów na płaskiej podeszwie, przyszedł czas na najbardziej kobiece. W popularnych sieciówkach znajdziecie bardzo duży wybór szpilek w letnim wydaniu. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Jak nosić sandały na obcasie?

Jak chcecie! W tym wypadku nie ma żadnych ograniczeń - pasują do eleganckiej sukienki, rozkloszowanej spódnicy, dżinsów boyfriends, letnich szortów i bardzo modnych w tym sezonie kombinezonów. Powyżej znajdziecie kilka stylizacji, które udało się nam podpatrzeć w europejskich miastach - Paryżu i Mediolanie. Jak same widzicie każdy look jest inny, ale każdy ma w sobie to coś!

Sandały na obcasie - lato 2015

W naszym zestawieniu znalazły się jedynie buty z popularnych sklepów stacjonarnych i internetowych. W tym sezonie stawiamy na kolor, dlatego w naszej galerii znajdziecie tak dużo butów w kolorze czerwonym , niebieskim, żółtym i czerwonym. Nie zapomniałyśmy również o modnych frędzlach i zwierzęcych motywach. Pojawiło się również kilka perełek projektu Steva Maddena - przypominamy, że pierwszy butik tej znanej marki już niebawem pojawi się w Polsce!

Więcej modnych butów na lato 2015:

Wygodne klapki na lato 2015!

Kochamy to! Modne sandałki na koturnie

Modne buty z frędzlami

Reklama