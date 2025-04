Po raz kolejny mamy dla was newsa, którego specjalnie dla was publikujemy jako pierwsze. Tym razem przedstawiamy najnowszą, wiosenno-letnią kolekcję Sabriny Pilewicz. Projektantka zabiera nas w podróż po Sycylii, wyspie ukochanej przez Dolce & Gabbana.

Reklama

Sabrina Pilewicz i kolekcja Eviva l'arte

W kolekcji polskiej projektantki znajdziecie modele sygnowane nazwami sycylijskich miast – Siracusa, Palermo, Marinella, Corleone i Mondello. Są one niejako hołdem dla sycylijskiej architektury, tradycji i mentalności mieszkańców wyspy. Klimat ten odnajdziemy również w palecie barw: wina marsala, głębi ocenu, niebiańskiej plaży, wulkanicznej ziemi, sycylijskiej nocy oraz drzewa palmowego.

Sabrina Pilewicz stworzyła 5 modeli torebek, w których linie pełnią funkcję nie tylko estetyczną,

ale także konstrukcyjną. Nią właśnie rządzi logika, symetria i harmonia. W wiosenno-letniej kolekcji pojawiły się również innowacyjne rozwiązania, np. wymienne paski czy fronty torebki, które można dowolnie zestawiać, nadając jej zupełnie nowy look.

|Od lewej: Marinella #ZIGZAGBAG, cena ok. 1300 złotych, Mondello #CORSETBAG ok. 1250 złotych, Siracusa #POWERBAG ok. 1100 złotych, Palermo #BOXYBAG ok. 800 złotych, CorleONE SPxHTC #MESSAGEBAG ok. 650 złotych. |

Reklama

Więcej modnych dodatków na wiosnę i lato 2015:

Modne torebki z sieciówek w szalone wzory

Converse All Star - wyraź się "Chuckami"

Buty na niewysokim obcasie na wiosnę