Mamy dla was nie lada gratkę. Tym razem jako pierwsze przeczytacie i zobaczycie u nas najnowsze dzieło znanej projektantki Sabriny Pilewicz. Polki.pl w ekspresowym tempie prezentują również kampanię promującą nowy model torebki designerki, której ambasadorką została Maffashion.

OSSI od Sabriny Pilewicz - torebka z tatuażami?

Sabrina Pilewicz kolejny raz zabiera nas w podróż do Włoch, tym razem po Sardynii. Zatrzymujemy się w malutkim, uroczym miasteczku OSSI, po którym nazwę dumnie przyjmuje pierwszy model w kolekcji „La donna e moblile” („Kobieta zmienną jest”).

#tatoobag

OSSI o szmaragdowym szlifie to młodsza siostra słynnej torebki - diament. Ten model to pewnego rodzaju skórzane orgiami, ręcznie montowane z 76 elementów. Jest jeszcze mniejsza od torebek w wersji mini. To nanotorebka. #Tattoobag, tak jak kobieta, otwarta jest na zmiany. Dzięki opcji personalizacji poprzez znaki, stemple i napisy, może stać się unikatowym i bardzo osobistym gadżetem.

Naszym zdaniem to jedna z najciekawszych premier ostatnich miesięcy. W końcu tego jeszcze nie było! A personalizacja jest wciąż na czasie. Hitem jest również to, że do kampanii zaangażowana została najpopularniejsza polska bloggerka modowa - Maffashion. Julia Kuczyńska w boskiej sesji wygląda bardzo sexy i wyrafinowanie. Kochamy to!

