Wiosna, ach to Ty!



Wiosna już puka do naszych drzwi. Wraz z jej nadejściem przyroda rozkwita uśpionymi pąkami oraz oszałamiającą paletą barw i rozkwitnąć powinny nasze garderoby oraz… szkatułki na biżuterię. Spragnione słonecznych i dłuższych dni z ulgą zrzucamy ciężkie okrycia, by znowu nosić zwiewne, lekkie kreacje, odsłaniać ciało i eksponować ulubioną biżuterię. W sklepie Vezzi botaniczne motywy zdobią naszyjniki, kolczyki, pierścionki i bransoletki. Naszyjnik Kwiatuszek z kryształkiem subtelnie uzupełni sukienkę z dużym dekoltem w modnym odcieniu błękitu. Możemy dobrać do niego kolczyki do kompletu.

fot. Mat. prasowe

Pastele i złoto – duet doskonały!



Pastele to kolory, które będą nam towarzyszyć tej wiosny, a ich niekwestionowaną królową jest barwa brzoskwiniowa. Instytut Pantone, światowy autorytet w dziedzinie kolorów oraz rozwiązań cyfrowych dla projektantów ustanowił brzoskwiniowy odcień kolorem roku 2024. Jego subtelność i ciepło pięknie podkreśli opaleniznę. Świetnie sprawdzi się w połączeniu z wiszącymi Kolczykami Kwiaty Vezzi o złotej barwie.

Zwłaszcza, że biżuteria XXL wciąż jest na fali!

Biżuteria Vezzi w złotym kolorze z motywem kwiatowym będzie także idealnym dopełnieniem zwiewnych kreacji o oliwkowym odcieniu.

fot. Mat. prasowe

Kolorowy zawrót głowy!

Piękno budzącej się z zimowego snu przyrody może wyrażać kolorowa, radosna i pełna energii biżuteria. W końcu słowo „wiosna” pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu „vesna”, a „ves” oznacza „wesoły”. Niech komplety bransoletek, naszyjników i pierścionków Vezzi z naturalnymi kamieniami i w wiosennych, żywych barwach symbolizują odrodzenie oraz dodają nam energii i radości życia. Nie tylko na wiosnę!

fot. Mat. prasowe





