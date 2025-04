Wielkie chłody dopiero się zaczynają dlatego mamy dla was niezbędnik - rękawiczki z jednym palcem, które doskonale sprawdzą się w najbliższym czasie. Chociaż wiele kobit woli tradycyjne modele, to w sezonie jesień-zima 2014/2015 lansował między innymi dom mody Fendi. Futrzany model w stylu tego z mediolańskiego pokazu znajdziecie w najnowszej ofercie Andrzeja Jedynaka i Ochnik.

Reklama

Modne rękawiczki z jednym palcem

Okrycia na dłonie to bardzo ważna sprawa, w końcu istnieje twierdzenie, że wiek kobiety można rozpoznać właśnie po wyglądzie jej dłoni. W naszym zestawieniu zajrzałyśmy do sklepów popularnych w naszym kraju i znalazłyśmy przezabawne modele w kolekcjach Rebel Unique i C&A. A tradycyjne, wełniane modele z Moodo znajdziecie już w cenie ok. 25 złotych. Które pasują najbardziej do waszego stylu?

Więcej modnych rękawiczek damskich bez palców.

Więcej modnych dodatków na zimę:

Reklama

Przegląd ciepłych szalików z nowych kolekcji

Na mroźne dni: ciepłe czapki

Futrzane szale i kołnierze - przegląd