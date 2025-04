Marta Wierzbicka, Areta Szpura (Local Heroes) i stylistka Ewelina Gralak przyjaźnią się od dawna, ale to właśnie sesja Reebok Ventilator w Los Angeles była dla nich pierwszą okazją do pracy w tym składzie. Jak widać przyjaźń, dobre ciuchy, młodość i palmy to zawsze dobry zestaw.

W sesji zostały użyte modele Ventilatorów oraz ubrania z kolekcji marki jesień/zima 2015. Looki łączą w sobie zarówno elementy z kolekcji Classic jak i sportowej. Całość świetnie ze sobą gra.

Przyjaciółki w jednej sesji w Los Angeles

Po obejrzeniu kilkudziesięciu lokalizacji wybór padł na Venice Beach. - Wszyscy znają tę okolicę ze zdjęć i filmów, ale na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Tętniąca życiem promenada, ocean w zasięgu wzroku i kalifornijskie słońce. To miejsce dokładnie takie jak Reebok Ventilator - z jednej strony stuprocentowo klasyczne, z drugiej totalnie lekkie i beztroskie. Nie mogłyśmy zrobić tej sesji nigdzie indzie.

- przekonuje Areta Szpura



@mtttttm x #LA 📷 @areta ✌️✌️✌️ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Reebok Classic (@reebokclassicpolska) 5 Wrz, 2015 o 6:36 PDT

W sesji Marta, Areta i Ewelina wystąpiły wspólnie, ale stylizacją zajęła się ta ostatnia. - Niektórzy mówią, że nie powinno się łączyć pracy i przyjaźni. W naszym przypadku to nieprawda - po tej przygodzie jesteśmy jeszcze bardziej zżyte - opowiada stylistka.

Jak wam się podoba efekt tej współpracy?

